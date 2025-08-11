삼양 불닭소스, 美 판다 익스프레스와 협업

‘다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨’ 한정 판매…북미 매운맛 시장 공략

2025/08/11

삼양식품 불닭 브랜드가 미국 최대 아시안 다이닝 프랜차이즈 판다 익스프레스와 전략적 파트너십을 맺고 신메뉴 ‘다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨’을 출시한다고 11일 밝혔다.

판다 익스프레스는 1983년 미국 캘리포니아에서 시작해 현재 2천500여 개 매장을 운영하며, 오리지널 오렌지 치킨·허니 월넛 쉬림프 등으로 미국식 중국 요리 대중화를 이끌어왔다.

이번 메뉴는 바삭하게 튀긴 양념 치킨에 피망·양파를 더해 웍에서 볶고, 불닭소스와 광둥식 스위트 앤 사워 소스를 결합해 매콤함과 새콤달콤함을 동시에 살린 것이 특징이다. 판다 익스프레스가 출시한 메뉴 중 가장 매운 음식으로 평가되며, 미국 10개 도시 일부 매장에서 오는 10월 7일까지 한정 판매된다.

양사가 협업한 다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨.(사진=삼양식품)

삼양식품은 이번 협업을 계기로 북미 매운맛 마니아층을 겨냥한 글로벌 확장 전략에 속도를 낼 계획이다. 판다 익스프레스 측은 “불닭소스의 전설적인 매운맛이 새로운 인기 메뉴를 탄생시켰다”며 젠지 세대 등 매운맛 소비층의 반응을 기대했다.

삼양식품 관계자는 “음식은 전 세계를 잇는 언어라는 가치 아래 혁신 레시피와 창의성을 담아 협업했다”며 “전 세계 소비자와의 접점을 확대하겠다”고 말했다.

