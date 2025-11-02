미래양자융합센터, 14일까지 퀀텀 AI 수요조사

미래양자융합센터가 오는 2027년부터 2032년까지 5년간 퀀텀 AI 예타사업을 추진하기 위한 수요조사를 실시한다.

조사 기간은 오는 14일까지 2주간이다. 조사 대상은 국내 양자기술 및 AI 분야 산·학·연 및 유관 협회·학회 등의 전문가다.

퀀텀 AI는 양자컴퓨팅(초고속연산)·양자통신(초신뢰연결)·양자센서(초정밀계측) 등 양자기술 전반의 물리적·정보적 특성과 인공지능 기술을 융합해 데이터 처리, 학습, 분석, 보안, 예측 기능을 비약적으로 향상시키는 차세대 융합지능 기술을 의미한다.

과학기술정보통신부는 향후 퀀텀 AI의 기술적 잠재력 및 파급력이 엄청날 것으로 예측됨에 따라 이분야의 통합적, 중장기적, 전략적 R&D 사업체계 구축과 이에 따른 예타 사업을 추진할 계획이다.

자료:KRISS 연구자가 20큐비트급 초전도 양자컴퓨팅 시스템을 점검하고 있다.(사진=KRISS)