쿠팡, ‘스위트샵’ 기획전 진행…간식·선물 3만여 개 선봬

쿠팡은 수능 등 다가오는 기념일들을 맞아 수험생과 연인을 위한 간식과 선물 3만여 개를 한데 모은 ‘스위트샵’ 기획전을 오는 13일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전은 ▲식품 ▲생활용품 ▲가전디지털 ▲로켓프레시 ▲홈인테리어 ▲뷰티 ▲주방용품 ▲패션 ▲반려용품 ▲출산유아 ▲문구&사무용품 ▲자동차용품 등 총 12개 카테고리가 참여한다.

수능을 앞둔 수험생 응원 선물부터 11월 11일 기념일 간식과 연인 선물, 반려동물과 아이를 위한 간식까지 쇼핑 편의를 높인 다양한 테마관을 통해 선보인다.

(사진=쿠팡)

주요 테마관은 ▲매일 대표 상품 10개를 추천하는 ‘오늘의 추천템’ ▲초콜릿·건강식품·도시락 등으로 구성된 ‘수능선물’ ▲연인을 위한 ‘11.11 데이 선물’ ▲아이·반려동물 간식을 모은 ‘우리 가족 간식’ 등이다.

또한 오는 3일부터는 13개 브랜드가 참여하는 ‘브랜드데이’도 운영한다. ▲브리츠 ▲뉴트리원 ▲이니스프리 ▲에뛰드 ▲에스쁘아 ▲빼빼로 ▲뉴케어 ▲농심켈로그 ▲오리온 ▲코코도르 ▲아모레퍼시픽 ▲세노비스 ▲페레로로쉐 ▲엠앤엠즈 등 다양한 브랜드가 참여해 일자별로 특별 혜택을 제공한다.

▲빼빼로(스트레이 키즈·캐치티니핑·이세계아이돌) ▲브리츠 v5.4 노이즈캔슬링 블루투스 헤드폰 ▲헤라 센슈얼 누드 글로스 422호 란제리 ▲켈로그 에너지바K 크런치넛 ▲오리온 통크 등이 준비됐다.

쿠팡 관계자는 “다가오는 기념일을 맞아 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 다양한 간식과 선물을 한자리에 모았다”고 말했다.