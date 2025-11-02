쿠팡, ‘스위트샵’ 기획전 진행…간식·선물 3만여 개 선봬

총 12개 카테고리 참여…다양한 테마관도 준비

유통입력 :2025/11/02 11:13

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

쿠팡은 수능 등 다가오는 기념일들을 맞아 수험생과 연인을 위한 간식과 선물 3만여 개를 한데 모은 ‘스위트샵’ 기획전을 오는 13일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전은 ▲식품 ▲생활용품 ▲가전디지털 ▲로켓프레시 ▲홈인테리어 ▲뷰티 ▲주방용품 ▲패션 ▲반려용품 ▲출산유아 ▲문구&사무용품 ▲자동차용품 등 총 12개 카테고리가 참여한다.

수능을 앞둔 수험생 응원 선물부터 11월 11일 기념일 간식과 연인 선물, 반려동물과 아이를 위한 간식까지 쇼핑 편의를 높인 다양한 테마관을 통해 선보인다.

(사진=쿠팡)

주요 테마관은 ▲매일 대표 상품 10개를 추천하는 ‘오늘의 추천템’ ▲초콜릿·건강식품·도시락 등으로 구성된 ‘수능선물’ ▲연인을 위한 ‘11.11 데이 선물’ ▲아이·반려동물 간식을 모은 ‘우리 가족 간식’ 등이다.

또한 오는 3일부터는 13개 브랜드가 참여하는 ‘브랜드데이’도 운영한다. ▲브리츠 ▲뉴트리원 ▲이니스프리 ▲에뛰드 ▲에스쁘아 ▲빼빼로 ▲뉴케어 ▲농심켈로그 ▲오리온 ▲코코도르 ▲아모레퍼시픽 ▲세노비스 ▲페레로로쉐 ▲엠앤엠즈 등 다양한 브랜드가 참여해 일자별로 특별 혜택을 제공한다.

관련기사

▲빼빼로(스트레이 키즈·캐치티니핑·이세계아이돌) ▲브리츠 v5.4 노이즈캔슬링 블루투스 헤드폰 ▲헤라 센슈얼 누드 글로스 422호 란제리 ▲켈로그 에너지바K 크런치넛 ▲오리온 통크 등이 준비됐다.

쿠팡 관계자는 “다가오는 기념일을 맞아 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 다양한 간식과 선물을 한자리에 모았다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
쿠팡 스위츠샵 기획전 선물 간식 빼빼로데이 페레로로쉐 브리츠 뉴트리원 이니스프리 에스쁘아 농심켈로그 오리온

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

대통령실 "한중 관계 전면 복원…한화오션 제재 문제 진전 기대"

비트코인 11만달러 선 밑으로... 솔라나 ETF 출시에도 4% 하락

AI 해고의 역풍…구조조정 기업 절반 "결정 후회한다"

경주선언-AI이니셔티브 채택...이 대통령 "내일의 변화 실현해야"

ZDNet Power Center