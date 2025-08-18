"신학기 준비하세요"…쿠팡, 문구부터 악기까지 최대 80% 할인

쿠팡은 문구·사무·미술·악기 카테고리 연합 기획전인 ‘문구 아트 페스티벌(문아페)’을 오는 31일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

문아페는 연 2회 열리는 대규모 기획전으로 ▲모나미·모닝글로리·산리오(문구류) ▲시스맥스·카파맥스(사무용품류) ▲듀로·영창(악기류) 등 인기 브랜드가 참여한다.

이번 행사에서 가장 주목할 코너는 ‘선착순 특가’다. 행사 기간 중 매일 오후 2시에 2개 상품을 한정수량으로 최대 80% 할인한 가격에 선보인다.

쿠팡, 문구부터 악기까지 최대 80%대 파격 할인. (제공=쿠팡)

이외에도 ▲30% 상당 상시 할인하는 ‘금주의 할인 PICK’ ▲가성비 상품을 모아둔 ‘창고대방출 PICK’ ▲준비물을 과목별·분류별 맞춤형으로 추천하는 ‘신학기 준비물 PICK’ 등 할인코너도 마련됐다.

대표 할인 상품은 ▲자바펜 파워 네임펜 ▲모나미 FX 153 볼펜 1.0mm ▲현대오피스 페이퍼프랜드 A3코팅기 ▲듀로 V5 NA 디지털피아노 등이다.

행사 기간 출석 이벤트도 진행된다. 총 370만원 상당의 경품 6종을 마련했고 기획전 내 이벤트 코너에서 출석을 인증하면 자동 응모된다.

10회 이상 인증 고객은 ‘다이나톤 The new 580S 피아노(2명)’와 ‘듀로 V5 NA 디지털피아노(2명)’, 5회 이상은 ‘투코비 연필깎이(10명)’ ‘투코비 워셔블 물감마카(10명)’ ‘산리오 신학기 문구세트(10명)’ ‘님봇 라벨프린터(5명)’ 등 추첨 기회가 주어진다. 당첨자는 10월 10일 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)로 개별 발표한다.

쿠팡 관계자는 “이번 행사는 학생과 직장인뿐 아니라 자녀의 신학기 준비를 돕는 부모님, 다양한 교육기관의 선생님까지 필요한 상품을 ‘득템’하시는 기회가 될 것”이라고 말했다.