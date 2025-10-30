경동나비엔, 나비엔 숙면매트 '수면 질 개선 효과' 입증

경동나비엔은 최근 연구 논문을 통해 나비엔 숙면매트의 수면효과를 과학적으로 입증했다고 30일 밝혔다.

경동나비엔이 지원하고 에이슬립이 진행한 '수면단계별 온도 조절이 수면 질 향상에 미치는 영향: 수면다원검사 기반 분석'은 실시간 온도 조절 기술이 수면의 질에 미치는 긍정적인 영향을 다뤘다.

연구는 최근 세계적 권위의 과학기술 분야 인용 색인(SCIE)에 등재된 학술지이자 오픈 액세스 전문 학술 출판사(MDPI)에서 발행하는 '헬스케어'에 게재됐다.

나비엔 숙면매트 온수 (사진=경동나비엔)

나비엔 숙면매트의 AI수면 솔루션을 공동개발한 에이슬립과 함께 기획한 이번 연구는, 총 25명의 참가자를 대상으로 2023년 12월부터 2024년 2월까지 3개월간 조건을 달리하며 수면다원검사(PSG)를 실시해 수면의 질을 확인했다.

검사는 ▲숙면매트 미사용(이하 자연수면) ▲일정하게 온도 유지(33도)한 상태에서 숙면매트 사용 ▲수면단계별 실시간 온도 조절(렘 수면 30도, 깊은 수면 33도, 기상 전 36도)하면서 숙면매트 사용 등 3가지 조건으로 진행했다.

수면단계별로 온도 조절을 하면서 숙면매트를 사용했을 때의 총 수면시간은 평균 383분으로, 자연수면과 비교해 27분 증가했고, 수면효율은 4.5% 증가한 87.3%, 더불어 얕은 수면 단계로 정신적인 피로를 회복하고 스트레스를 해소하는 렘 수면의 비율은 3.1% 향상된 20.8%로 조사됐다.

렘 수면 도달 시간은 평균 110분으로 자연수면 대비 32분이 단축됐으며, 잠든 후 도중에 깨어 있었던 총 시간을 뜻하는 수면 중 각성 시간(WASO)은 49분으로 자연수면 때보다 9분이 줄었다. 숙면매트 온도를 일정하게 유지했을 때의 깊은 수면 비율은 평균 8.1%였으나, 수면단계별로 온도를 조절했을 때 평균 11.4%로 3.3% 향상됐다.

경동나비엔은 숙면매트에 적용된 'AI 수면모드'의 효과성을 입증했다. 경동나비엔은 작년부터 숙면매트 온수 제품에 사용자의 수면 중 호흡 소리를 센싱하고 수면단계를 분석한 뒤, 이에 맞춰 매트 온도를 자동 조절, 깊은 수면을 유도하는 AI 수면모드를 도입했다.

해당 기능은 올해 출시한 숙면매트 사계절 5종과 숙면매트 온수 3종, 숙면매트 카본 2종에 적용됐다. 이와 더불어 나비엔 숙면매트는 0.5도 단위의 정밀한 온도 조절, 듀얼 온도 센싱, 좌우 분리 난방 등 다양한 기술을 통해 최적의 숙면 환경을 구현한다.

김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄임원은 "나비엔 숙면매트의 수면효과가 세계적인 학술지에 게재된 것에 대해 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지속적인 연구개발을 통해 고객에게 최적의 숙면 환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.