경동나비엔, 한국품질만족지수 6개 부문 1위

경동나비엔은 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 6개 부문 1위에 올랐다고 28일 밝혔다.

다년간 수상을 이어온 콘덴싱 가스보일러, 온수매트와 카본매트, 환기청정기, 가스레인지 부문에 이어 전기오븐 부문에서도 새롭게 1위로 선정됐다.

경동나비엔 콘덴싱 보일러 '나비엔 콘덴싱 ON AI' (사진=경동나비엔)

콘덴싱 가스보일러 부문은 16년 연속 1위에 올랐다. 업계 최초로 ‘굿슬립 골드마크' 인증을 획득한 '숙면매트 온수·카본'은 각각 10년, 2년 연속이다.

한국품질만족지수(KS-QEI)는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 측정 모델로, 소비자와 전문가를 대상으로 품질 우수성 및 만족도를 평가한다.

경동나비엔은 품질 경쟁력을 높이기 위해 평택시 서탄면에 위치한 글로벌 생산기지 '에코허브'에 AI와 로봇 기술을 적극 도입하고 있다.

생산과 검사, 물류에 이르는 3단계 자동화 시스템은 물론, 검사 로봇과 자체 개발한 자동검사시스템을 통해 불량률을 낮추고 있다.

현재 4만 평에 달하는 에코허브를 10만 평으로 확장하며, 생산능력 역시 연간 200만대에서 439만 대까지 확장할 계획이다.