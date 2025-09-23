경동나비엔, 숙면매트 신제품 3종 출시

경동나비엔은 인공지능(AI) 숙면 기술이 적용된 '나비엔 숙면매트' 신제품 3종을 출시한다고 23일 밝혔다.

신제품은 블루투스 리모컨을 지원하는 '숙면매트 온수'와 화재 걱정 없는 '숙면매트 카본', 반려동물이 있는 가정에 특화된 '숙면매트 카본 위드펫'으로 구성됐다.

경동나비엔은 0.5도 단위 정밀한 온도 제어 기술과 'AI 수면모드'를 제공하며 업계 최초 '굿슬립 골드마크' 인증을 받았다. 이는 한국수면산업협회에서 '수면'을 목적으로 사용하기에 적합한 제품을 인증하는 제도이다.

숙면매트의 핵심 기능인 AI 수면모드는 스마트폰으로 감지한 호흡음을 통해 수면 단계를 분석하고 이에 맞춰 매트 온도를 자동으로 조절한다. 예를 들어 온도 변화에 민감해지는 REM 수면 단계에서는 매트 온도를 낮춰 더워지는 것을 방지한다.

나비엔 숙면매트 온수 (사진=경동나비엔)

숙면매트 카본 위드펫 제품은 반려동물 소리는 제외하고 사람의 숨소리만 구분해 분석한다. AI 수면모드를 사용하면 깊은 수면 시간과 REM 수면 시간이 증가해 수면 효율을 높일 수 있다. 숙면매트는 수면 단계 분석을 통해 산출한 수면 점수도 제공한다.

숙면매트 온수와 숙면매트 카본에는 호텔 침구에 사용되는 프리미엄 '코튼 블렌드 커버'를 적용했다. 구김이 적고 가벼운 기능성 원단 '폴리에스터'에 이물질이 쉽게 스며들 수 없는 고밀도 조직 '천연 60수 원사'를 혼합해 편의성과 내구성을 높였다.

민감성 피부에도 자극이 없는 부드러운 감촉을 선사하며, 진드기나 먼지가 달라붙지 않아 알레르기를 방지할 수 있다. 통기성과 흡수성이 뛰어나 땀을 빠르게 흡수한 뒤 배출하며, 잦은 세탁에도 형태가 유지된다.

한편 경동나비엔은 고객이 취향에 맞춰 제품을 선택할 수 있도록 온수와 카본 모두 라인업을 확대했다. 숙면매트 온수는 듀얼온도센싱 기술로 슬립허브(본체)에서 나가는 물의 온도와 매트를 돌고 돌아오는 물의 온도를 실시간 확인한다.

체온이나 실내 환경이 변해도 내 몸에 딱 맞는 온도를 밤새 일정하게 유지한다. 1mm의 초슬림 매트로 온수의 포근함을 배김 없이 전달하며, 사용하지 않을 때는 쉽게 접어 부피를 줄일 수 있다. 취향에 따라 쿠션 매트와 패딩 매트를 선택할 수도 있다.

새로 제공되는 블루투스 리모컨으로 편리하게 조작할 수 있는 것도 특징이다. 제품을 향해 리모컨을 눌러야만 하는 기존 제품들과 달리, 어떤 방향으로든 누르기만 해도 쉽게 작동한다.

숙면매트 카본은 스마트히팅 시스템을 통해 온기를 빠르고 안전하게 전달한다. 카본 열선에서 방출되는 원적외선이 몸속 깊이 온기를 빠르게 전달하며, 분리형 어댑터를 통해 고전압 교류 전기(AC220V)를 저전압 직류 전기(DC 24V)로 전환한다.

매트 전체에 고르게 분포된 온도감지열선이 과열을 방지하며, 7개의 열선으로 구성된 '헵타코어 구조'를 적용해 쉽게 끊어지지 않아 화재로부터 안전하다. 또한 총 6단계로 이루어진 매트로 안전성을 높였다.

알레르기 케어 원단에 방염 시험을 통과한 '난연 솜'과 '난연 부직포'를 적용한 '이중 난연 설계'를 더해 불이 쉽게 번지지 않고, 고온에서도 안정적인 구조를 유지한다. 고정 밴드도 부착되어 뒤척여도 매트가 움직이지 않는다.

숙면매트 카본 위드펫은 '펫 케어 커버'를 추가해 반려동물과 함께 숙면할 수 있도록 돕는다. 단추로 간편하게 탈부착할 수 있는 펫 케어 커버는 액체가 통과하지 않는 방수 구조로, 위생 걱정 없이 사용할 수 있다.

여기에 반려동물의 털이 커버 안으로 들어가지 않도록 촘촘하게 설계된 알레르기 방지 구조도 적용했다. 매트 온도 조절기에 씌우는 주머니를 통해 반려동물에 의한 오작동과 손상도 방지할 수 있다.

숙면매트 카본 위드펫은 이러한 기능을 인정받아 한국애견협회와 KOTITI 시험연구원의 인증 기준을 통과한 제품에 부여되는 '반려동물 제품 인증(PS 인증)'을 획득했다.