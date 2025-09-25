경동나비엔, 굿디자인 어워드 우수산업디자인상품 선정

경동나비엔은 '나비엔 숙면매트 사계절 에어'와 '나비엔 스마트 도어락'이 '2025 굿디자인 코리아 어워드'에서 우수산업디자인상품으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

굿디자인 코리아 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 시상식이다. 1985년부터 시작해 올해 41회째를 맞았다.

이번에 경동나비엔은 제품디자인-전기·전자제품 부문에 해당 2개 제품을 출품했고, 공정한 심사를 거쳐 디자인의 우수성을 공식 인정받았다. 동시에 정부 인증 마크인 '굿디자인(GD)'을 사용할 수 있게 됐다.

경동나비엔 나비엔 숙면매트 사계절 에어 (사진=경동나비엔)

경동나비엔 나비엔 숙면매트 사계절 에어는 사용자 중심의 감성적인 디자인과 사계절 모든 순간 최적의 숙면온도를 제공하는 정교한 기술이 조화를 이룬 것에 높은 점수를 받았다.

본체인 슬립허브는 침실 어디에 두어도 조화로울 수 있도록 물결 모양의 일체형 디자인을 채택했으며, 사용자의 숙면환경에 맞춰 '쿨 모드'와 '웜 모드'를 간편하게 설정할 수 있도록 했다.

사용자의 수면에 방해되지 않게 전원부를 제외한 조작부가 자동으로 소등되는 '히든 디스플레이'를 적용했으며, 계절에 따라 교체할 필요 없이 냉감·알러지케어 원단이 적용된 양면형 커버를 적용했다. UV살균과 자동 물빼기 등 위생성도 극대화했다.

나비엔 스마트 도어락 (사진=경동나비엔)

나비엔 스마트 도어락은 제품의 본질적인 가치인 견고함과 안정성을 디자인으로 구현한 것이 특징이다. 사각형의 각진 실루엣과 절제된 면 분할로 무게감과 균형미를 더했다.

특히 도어락 전면부의 단차와 데코레이션을 최소화해 깔끔함을 강조했다. 또한, 내충격성과 내열성에 강한 ABS 및 폴리카보네이트(PC) 플라스틱과 금속 등의 소재를 적용했다.

사용자의 편의성과 안전성도 고려했다. 손쉽게 밀고 당겨서 열 수 있는 푸시풀 타입을 비롯해 레버, 미니 레버 타입을 사용자의 기호에 맞게 선택할 수 있다. 푸시풀 타입에는 정전·자기 충격 차단, 화재 대비 시스템 등의 기능이 추가됐다.