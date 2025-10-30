金총리, APEC서 뉴로메카 조선업 용접로봇 기술에 관심 표명

로봇 전문기업 뉴로메카는 김민석 국무총리가 '아시아태평양경제협력체(APEC)' 정상회의 경제전시장 내 뉴로메카 부스를 방문해 조선업에 최적화된 용접 로봇 및 자동화 시스템을 시찰했다고 30일 밝혔다.

이번 경제전시장은 APEC 정상회의에 참석하는 정상 및 대표단, 최고경영자(CEO) 서밋에 참석하는 주요 기업인을 위해 마련된 특별 전시장으로, 뉴로메카는 한국 로봇 기술의 우수성을 대표해 첨단미래산업관에 부스를 설치했다.

김민석 국무총리가 APEC 경제전시장 뉴로메카 전시 부스를 방문해 설명을 듣고 있다. (사진=뉴로메카)

전시장에서는 조선·해양 분야 용접 작업에 최적화된 다양한 로봇 자동화 시스템이 소개됐다. 대칭 구조 설계를 통해 생산성을 극대화한 '옵티5', 자율이동로봇(AMR)과 결합해 대형 선박 블록 용접 공정을 자동화한 시스템은 이미 글로벌 조선소에 도입됐다.

초경량 설계를 통해 이동성과 작업 유연성을 강화한 '옵티3'은 레일 기반 자동이동 뿐만 아니라 작업자가 직접 운반·이동하며 용접할 수 있어, 선박 유지보수나 협소 공간 작업에 적합한 솔루션으로 평가받고 있다. 지난 9월 말 공개된 옵티3는 이미 국내 주요 조선소 도입이 확정된 바 있다.

김민석 국무총리는 뉴로메카 용접 자동화 시스템을 직접 살펴본 뒤 "현재 국내 대기업 조선소에서 활발히 활용되고 있는 것으로 알고 있다"며 "이러한 우수한 시스템이 해외 시장으로도 적극적으로 진출되길 바란다"고 말했다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "용접 로봇은 한국의 고도화된 제조 기술이 미국 조선업 부흥을 이끄는 '마스가' 구상 핵심 협력 기술이 될 것"이라며 "조선업과 로봇 산업이 함께 시너지를 내는 한·미 글로벌 기술·경제 협력 모델이 이번 APEC을 계기로 더욱 구체화되기를 기대한다"고 밝혔다.