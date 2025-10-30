[컨콜] 삼성SDS "AI 데이터센터·주주 환원, 중장기적 현금 활용 계획 수립 중"

삼성SDS가 보유 현금 6조2천억원을 인공지능(AI) 데이터센터 투자와 주주 환원을 위해 균형적으로 활용하겠다고 밝혔다.

삼성SDS 김민 IR팀장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "내부적으로 주주 가치 제고 측면에서 여러가지 방안을 검토 중"이라며 "우리가 보유한 자본을 어떻게 효율적으로 활용할 지 중장기적으로 계획을 수립 중"이라고 말했다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

이어 "동탄과 구미 등 AI 데이터센터 구축과 그래픽처리장치(GPU) 관련 투자들이 계획돼 있다보니 장기적인 관점에서 바라보고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "기업이 성장하는 토대도 쌓으면서 주주 가치도 높일 수 있는 균형잡힌 방향으로 설계를 해서 구체화되는 시점에서 발표하겠다"고 말했다.