[컨콜] 삼성SDS "국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 통해 AI 강국 도약 기여할 것"

국가인공지능(AI)컴퓨팅센터 구축 사업을 단독 입찰한 삼성SDS가 컨소시엄과 함께 국가 AI 인프라 경쟁력에 강화를 지원하겠다는 포부를 밝혔다.

삼성SDS 클라우드서비스사업부장 이호준 부사장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "국가AI컴퓨팅센터 구축 사업이 두번 유찰된 이후 정부가 참여 조건을 많이 완화하면서 우리가 적극적으로 다시 검토해 사업 참여를 결정했다"고 말했다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

이어 "이번 입찰에는 국내 최고의 클라우드 및 통신 기업들과 컨소시엄을 구성해 참여했다"며 "우리는 컨소시엄 대표 법인으로서 전체적인 사업 계획 수립을 하고 인프라 구축과 운영 부분을 총괄하며 컨소시엄참여 기업들은 통신 서비스와 데이터 관리, AI 서비스 부문에서 협력할 계획"이라고 덧붙였다.

그러면서 "이번 사업을 컨소시엄과 성공적으로 수행해 AI 강국으로 거듭나는 데 기여할 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 강조했다.

이 부사장은 구미 데이터센터의 개발 현황도 공유했다. 그는 "부지를 확보해 현재 공사와 디자인을 진행 중"이라며 "미래 AI 데이터센터로 개발돼기에 ESG와 전력 소비를 고려한 친환경 데이터센터를 설계 중"이라고 설명했다.

이어 "우리의 클라우드 사업 성장에 맞춰 데이터센터와 GPU 투자를 탄력적으로 집행할 것"이라고 덧붙였다.