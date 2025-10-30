[컨콜] 삼성SDS, '브리티웍스' 공급 확산…차세대 ERP 사업도 확대

삼성SDS가 대표 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션 '브리티웍스'를 공공 분야로 확산하고 SAP 전사적자원관리(ERP) 사업의 확대에 나선다.

삼성SDS 솔루션사업부장 송해구 부사장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "기업용 협업 솔루션 브리티웍스의 생성형 AI 기반 서비스인 브리티 코파일럿의 효용성을 체감한 기업들이 유료 도입을 하게 되면서 3분기에만 6곳의 신규 고객을 확보했다"고 밝혔다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

이어 "4분기에는 행정안전부와 경기도 교육청을 대상으로 시범 서비스를 오픈할 예정"이라며 "시범 서비스의 성공을 토대로 내년에는 중앙 정부 내 부서 확산과 경기도 교육청 전 교직원을 대상으로 서비스를 확대할 것"이라고 덧붙였다.

또 그는 "ERP 부문에서는 지난 8월 SAP와 프리미엄 서플라이어 파트너십 인증을 취득한 후 한 달 만에 관계사 3곳 및 국내 대형 기업들과 계약을 체결하는 성과를 거뒀다"며 "4분기에도 관계사 차세대 ERP 사업과 정유 제조업종 중심으로 대외 ERP 구축 사업을 확대할 예정"이라고 강조했다.

그러면서 "CRM 사업에서는 관계사 마케팅 시스템 통합 관련 사업과 해외 제1금융사 대상 가상 상담 시스템 구축 사업을 수주했다"며 "생성형 AI 기반 금융 특화 가상 상담 에이전트 상품도 준비 중"이라고 말했다.