[컨콜] 삼성SDS "美 관세 정책, 물류 사업 영향…신규 고객은 꾸준히 증가"

삼성SDS가 약세를 보인 물류 사업에서 신규 고객 확보와 경쟁력 강화에 나선다.

삼성SDS 물류사업부장 오구일 부사장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "미국의 관세 정책에 따른 중국발 미국향 물동량 감소로 인해 '첼로스퀘어' 사업이 전분기 대비 소폭 감소했다"며 "하지만 신규 고객은 꾸준히 확대돼 전분기 대비 1천400여개사, 선적 고객도 14% 증가했다"고 밝혔다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

이어 "4분기 상대적으로 안정적인 성장이 예상되는 항공 물류와 창고 운영을 기반으로 하는 계약 물류 사업을 강화할 계획"이라며 "항공은 대물동을 운영하고 있는 베트남·인도·홍콩을 중심으로 시너지를 낼 수 있는 업종의 신규 고객을 적극 발굴해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

관련기사

더불어 "창고 사업은 경쟁력이 확인된 첼로 창고 관리 시스템을 활용해 기존 고객의 사업 확대, 유사 업종 신규 고객 확보를 적극 추진할 것"이라며 "글로벌 공급망 재편에 따라 신설되는 공장의 설비 프로젝트, 물류 사업도 확대할 것"이라고 강조했다.

끝으로 "생성형 인공지능(AI)을 활용해 수출입 서류 자동 인식, 물류비 검증 등의 업무들을 단계적으로 자동화해 나가며 원가 경쟁력도 높여 나갈 계획"이라고 말했다.