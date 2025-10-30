[컨콜] 삼성SDS "오픈AI 협력으로 AI 풀스택 서비스 차별화 나선다"

삼성SDS가 오픈AI와 스타게이트 프로젝트, 기업용 챗GPT 서비스, 리셀링 등 전방위적인 협력을 추진한다.

삼성SDS 클라우드서비스사업부장 이호준 부사장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "삼성전자·물산·중공업과 함께 오픈AI와 파트너십에 관한 LOI를 체결했다"며 "이번 협력은 향후 우리의 AI 풀스택 서비스 차별화에 중요한 요소가 될 것"이라고 말했다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

이어 "스타게이트 프로젝트, 챗GPT 엔터프라이즈 서비스의 공급, 리셀링 등에서 오픈AI와 협력한다"며 "특히 스타게이트 프로젝트를 통해 국내외 AI 데이터센터 사업 확대 기회를 확장할 것"이라고 덧붙였다.

관련기사

그러면서 "오픈AI와 공동으로 미래의 첨단 AI 데이터센터를 기획·운영할 계획으로 현재 협의 중"이라며 "AI 서비스 측면에서는 오픈AI 모델을 기업 업무 시스템에 도입하는 컨설팅과 운영 사업을 추진해 우리의 AI 사업 포트폴리오를 다각화하고 클라우드 매출 성장에도 기여할 것"이라고 강조했다.

끝으로 그는 "우리가 지닌 40년의 국내 IT 경험과 오픈AI의 글로벌 기술을 결합해 국내 AI 전환 사업을 선도할 것으로 기대한다"고 밝혔다.