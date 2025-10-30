코웨이, 8~9월 얼음정수기 판매량 25% 증가

종합 가전기업 코웨이는 지난 8~9월 얼음정수기 판매가 전년 동기대비 약 25% 증가하며 역대 최고 월 판매량을 기록했다고 30일 밝혔다.

코웨이는 같은 기간 아이콘 미니부터 맥스까지 얼음정수기 전 라인업 완성을 기념해 고객 감사 프로모션 '아이스 빅 페스타'를 진행했다.

'아이스 빅 페스타' 1등 경품 제네시스 GV70 당첨자 이승현씨(중앙)가 코웨이 가산지국 권명숙 지국장(왼쪽), 문광열 코닥(오른쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=코웨이)

행사 기간 얼음정수기 구매 고객에게 최대 18개월 렌탈료 반값 할인과 함께, 당첨자 461명에게 경품을 지급했다.

1등 경품 제네시스 GV70 차량은 서울 금천구에 거주하는 이승현 씨에게 전달됐다. 지난 29일 열린 전달식에는 판매를 진행한 코웨이 가산지국 권명숙 지국장과 문광열 코닥이 참석해 당첨을 축하했다.

이외에도 ▲골드바 10돈(5명) ▲삼성 갤럭시Z 플립7(10명) ▲여기어때 국내 여행 상품권(15명) ▲36개월간 렌탈료 1만원 이용권(30명) ▲스타벅스 커피 모바일 쿠폰(400명)을 전달했다.