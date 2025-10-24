코웨이, 롯데호텔 제주에 제휴 객실 선봬

종합 가전기업 코웨이는 롯데호텔 제주에 코웨이 제품을 체험할 수 있는 '코웨이 X 풀빌라 스위트' 브랜드 제휴 객실을 마련하고 제휴 사업과 고객 혜택을 확대한다고 24일 밝혔다.

코웨이와 롯데호텔의 제휴 객실은 롯데호텔 서울, L7 해운대 바이롯데, 롯데호텔앤리조트 김해에 이어 네 번째로 마련된 공간이다.

이번 공간은 기존과 달리 '코웨이 X 풀빌라 스위트' 제휴 객실로 운영되며, 객실 내에는 비렉스 매트리스와 안마의자, 공기청정기 등 다양한 제품이 함께 비치됐다.

롯데호텔 제주 '코웨이 X 풀빌라 스위트' 객실 전경 (사진=코웨이)

코웨이는 롯데호텔 제주 풀빌라 4개 객실에 비렉스 시그니처 컴포트 매트리스, 페블체어 안마의자, 노블 공기청정기를 설치했다. 투숙객은 코웨이의 프리미엄 제품을 직접 경험하며 한층 차별화된 휴식의 가치를 누릴 수 있다.

코웨이 객실에 마련된 '비렉스 시그니처 매트리스 컴포트'는 듀얼 서포트 시스템을 적용해 편안한 숙면 환경을 제공하며, 아늑한 베이지 톤과 세련된 패턴으로 객실 인테리어와 조화를 이룬다.

'페블체어'는 트렌디한 디자인의 가구형 안마의자다. ‘핫스톤 테라피 툴'과 '3D 안마 모듈'을 탑재해 강력한 온열 마사지와 입체적인 안마 효과를 제공한다.

관련기사

코웨이는 이번 제휴를 통해 '코웨이 멤버스클럽' 혜택도 확대했다. 코웨이 고객 누구나 롯데호텔 제주 객실을 최대 18% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 뷔페 레스토랑 라세느 이용 시 최대 25% 할인을 받을 수 있다.

코웨이 관계자는 "고객이 다양한 공간에서 코웨이 제품을 직접 체험하고 브랜드 가치를 경험할 수 있도록 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.