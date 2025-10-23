코웨이, 신세계백화점 의정부점 열어

종합 가전기업 코웨이는 경기도 의정부시 신세계백화점 8층에 자사 브랜드 체험 매장 및 판매 매장 '코웨이 갤러리'를 열었다고 23일 밝혔다.

코웨이는 이번 신세계백화점 의정부점을 포함해 올해 전국에 10개의 백화점 직영점을 잇따라 열며 고객 접점 확대에 박차를 가하고 있다.

코웨이 갤러리 신세계백화점 의정부 직영점은 경기 북부권 최초 매장이다. 유동인구가 많은 의정부역에 위치해 고객과의 접점을 넓히고 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 전략적 거점이 될 것으로 기대된다.

코웨이갤러리 신세계백화점 의정부점 (사진=코웨이)

매장에 방문한 고객은 아이콘 얼음정수기, 공기청정기 등 대표 환경가전은 물론, 슬립 및 힐링케어 브랜드 '비렉스'의 대표 안마의자 페블체어, 트리플체어 등 코웨이 제품을 직접 경험할 수 있다.

비렉스 페블체어는 트렌디한 디자인에 강력한 마사지 기능을 갖춘 안마의자다. 3D 안마 모듈과 코웨이 특허 기술인 핫스톤 테라피 툴을 탑재해 소형화된 크기에서도 집중 온열과 입체적인 안마 효과를 동시에 제공한다.

관련기사

코웨이 갤러리 신세계백화점 의정부 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문 가능하다. 원활한 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 홈페이지 코웨이닷컴을 통해 예약 가능하다.

코웨이 관계자는 "백화점 매장을 집중적으로 확대하고 있다"라며 "경기 북부권 첫 거점인 의정부 직영점을 통해 지역 고객 라이프스타일에 최적화된 솔루션을 제안하며 브랜드 친밀도를 높여나갈 것"이라고 말했다.