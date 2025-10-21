'코웨이 갤러리' 현대백화점 미아점 오픈

종합 가전기업 코웨이는 서울 성북구 현대백화점 미아점 7층에 브랜드 체험 및 판매 매장 '코웨이 갤러리'를 열었다고 21일 밝혔다.

코웨이는 이번 현대백화점 첫 입점을 통해 롯데·신세계에 이어 국내 3대 백화점 모두에 직영점을 운영하게 됐다.

코웨이 갤러리 현대백화점 미아 직영점은 서울 동북권 대표 생활·쇼핑 거점인 미아사거리역에 위치했다.

코웨이갤러리 현대백화점 미아점 (사진=코웨이)

신규 매장에서는 정수기, 공기청정기 등 대표 환경가전은 물론, 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스 인기 제품을 체험 가능하다.

코웨이 '아이콘 얼음정수기 시리즈'도 비교해볼 수 있다. 오리지널·미니·스탠다드·맥스로 구성된 라인업은 설치 공간과 사용자 니즈에 따라 맞춤형 선택지를 제공한다.

코웨이 갤러리 현대백화점 미아 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문 가능하며 원활한 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 홈페이지 '코웨이닷컴'을 통해 예약 가능하다.

코웨이 관계자는 "서울 동북부 핵심 상권의 다양한 고객들이 코웨이의 혁신 제품을 편하게 경험할 수 있게 됐다"라며 "체험형 매장을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.