코웨이, 임직원 자녀 생태환경교육

종합 가전기업 코웨이는 서울 구로구 지타워에 위치한 코웨이 본사에서 임직원 자녀 및 지인을 대상으로 어린이 생태환경교육 프로그램을 진행했다고 17일 밝혔다.

교육은 '코비와 함께하는 생물다양성 탐사대'를 주제로 산림청 지정 유아숲지도사 양성 전문기관인 환경보전교육센터의 지도 아래 진행됐다. 아이들이 직접 자연을 체험하며 곤충 및 식물과 가까워질 수 있도록 설계된 참여형 교육 프로그램이다.

코비는 지난해 임직원 공모전을 통해 탄생한 코웨이의 사회공헌 캐릭터다. 친환경 활동과 사회적 나눔 활동이 많아질수록 물로 채워지는 물방울 모양이다.

코웨이 2025 생물다양성 탐사대 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=코웨이)

코비는 이번 교육에서 친환경 활동의 상징으로서 어린이들이 환경 보호를 보다 친근하게 느끼도록 안내하는 역할을 했다.

이번 프로그램에는 5~7세의 어린이와 보호자가 함께 했다. 먼저 물과 공기의 중요성, 생물다양성과 생태계 보전의 필요성을 이해하는 눈높이 교육과 자연물을 활용한 우리 가족 소개 등의 활동이 진행됐다.

참가자들은 '코웨이 생태숲 1호'가 조성된 지타워 3층 야외공원으로 이동해 본격적인 탐사 활동을 진행했다. 코웨이 생태숲은 세계자연보전연맹(IUCN)과 산림청이 지정한 멸종위기 식물을 심은 참여형 생태 교육 공간이다.

참가자들은 생태숲 1호에 식재된 다양한 식물을 살펴보고, 육생비오톱에서 곤충을 직접 채집하고 관찰했다. 체험활동 이외에도 다양한 게임을 통해 생태과정을 쉽게 이해하는 시간을 가졌다.

코웨이 관계자는 "아이들이 직접 자연을 체험하며 환경의 소중함을 몸소 느낄 수 있도록 했다"라며 "앞으로도 임직원 가족뿐 아니라 지역사회와 함께 환경 보전 가치를 실천할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 코웨이는 2022년부터 전국 초등학교에 공기정화식물을 기부하는 '코웨이 청정학교 교실숲' 프로젝트를 진행하고 있다. 지금까지 교실숲 및 생태숲 프로젝트를 통해 기부한 멸종위기식물은 총 5천768그루에 달한다.