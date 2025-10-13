코웨이, 비렉스 모던 라운드 프레임 출시

코웨이는 곡선형 헤드보드 디자인과 프리미엄 원단을 적용한 '비렉스 모던 라운드 프레임'을 출시했다고 13일 밝혔다.

코웨이 비렉스 모던 라운드 프레임은 헤드보드 양측 곡선형 날개 디자인이 침대 머리맡을 부드럽게 감싼다. 날개 부분은 여유로운 깊이로 수면에 집중할 수 있도록 했다.

하운드투스 체크와 헤링본 등 패턴 원단으로 고급스러운 분위기를 연출했다. 헤드보드 뒷부분은 가죽질감 소재로 고급스러움을 강조했다. 색상은 총 3가지로 ▲오트 베이지 ▲딥 블루 ▲카키 브라운으로 구성했다.

코웨이 비렉스 모던 라운드 프레임 오트 베이지 (사진=코웨이)

베이스부는 매트리스를 안정적으로 지지해주는 동시에 밀림 방지 원단을 채택해 사용성을 높였다. 하단 모서리는 둥글게 처리해 안심을 더했다.

또한 E0등급 자재를 사용해 유해물질 걱정 없이 숙면할 수 있으며, 원단은 생활 발수 기능 및 오염 방지 효과를 갖춰 간편하게 관리 가능하다.

크기는 슈퍼싱글부터 그레이트킹까지 5가지 사이즈로 선보였다. 제품에 대한 자세한 내용은 코웨이닷컴 홈페이지, 앱 또는 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인 가능하다. 공식 직영점 코웨이 갤러리에서 볼 수 있다.

코웨이 관계자는 "세련된 곡선 디자인과 패브릭 원단이 침실 공간을 고급스럽게 만든다"며 "침대에 앉아서도 안정감 있게 기대 쉴 수 있어 숙면과 힐링, 디자인까지 모두 추구하는 소비자에게 최적의 선택이 될 것"이라고 말했다.

한편 비렉스는 코웨이 매트리스·프레임·안마의자 제품군을 아우르는 슬립 및 힐링케어 전문 브랜드다. 스마트 매트리스와 리클라이닝 안마베드 등 제품을 비롯해 트리플체어, 호텔식 프리미엄 침대 등 라인업을 확대하고 있다.