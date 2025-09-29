코웨이, 비렉스 모디 매트리스 출시

코웨이가 안정적인 지지력과 최적의 안락함을 갖춘 '비렉스 모디 매트리스'를 출시했다고 29일 밝혔다.

신제품은 베스트셀러 모델인 비렉스 프라임 매트리스를 업그레이드한 제품이다. 편안함은 한층 강화하고, 최신 인테리어 트렌드를 반영한 컬러와 모던한 퀼팅 패턴, 레이온 혼방 자카드 원단을 적용했다.

코웨이 비렉스 모디 매트리스는 숙면의 핵심 요소인 탄탄한 지지력과 포근한 착와감을 갖췄다. 이를 위해 매트리스의 근간이 되는 스프링부터 내장재까지 비렉스 핵심 기술을 적용했다.

코웨이 비렉스 모디 매트리스 (사진=코웨이)

신제품의 가장 큰 특징은 '시그니처 독립 스프링'이다. 각각 분리된 형태의 스프링이 움직임을 최소화해, 옆 사람의 뒤척임에도 흔들림 없는 수면 환경을 제공한다. 포스코사 고강도 경강선을 사용해 탁월한 내구성과 안정성을 확보했다.

상단 탑퍼에는 신체 부위별 하중을 세밀하게 분산하는 컨투어 7존 폼을 적용했다. 신체 곡선을 따라 7개의 각기 다른 경도로 설계돼 체압을 더욱 효율적으로 분산시켜 최적의 착와감을 제공한다.

또한 비렉스 모디 매트리스는 분리형 탑퍼 구조로 위생 관리도 용이하게 했다. '토탈케어', '스페셜 체인지' 등 케어 서비스 이용 시 렌탈 기간 중 1회 탑퍼 교체가 가능하다.

관련기사

비렉스 모디 매트리스에 대한 자세한 내용은 코웨이닷컴 홈페이지와 전국 코웨이 갤러리, 실시간 코디 매칭 서비스 등을 통해 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "모디 매트리스는 숙면의 본질적 가치에 집중해 코웨이의 기술력을 집약한 제품"이라며 "앞으로도 고객의 편안한 삶을 위해 제품의 본질에 집중하겠다"고 말했다.