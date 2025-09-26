코웨이 물빛소리 합창단은 지난 25일 한국장애인문화예술원 이음센터에서 첫 싱글앨범 발매를 기념한 공연을 성공적으로 마쳤다고 26일 밝혔다.

20명의 중증 시각장애인 단원으로 구성된 물빛소리 합창단은 2022년 창단 이후 다양한 지역사회 행사에서 꾸준히 무대를 선보이고 있다. 문화예술을 통해 장애인 직업 재활과 안정적인 일자리 창출에 기여하고 있다.

코웨이 물빛소리 합창단, 싱글앨범 '물빛의 노래' 발매 기념 공연 성료 (사진=코웨이)

이번 공연은 단원들이 직접 작사에 참여한 창작곡 '물빛의 노래' 발매를 기념해 마련됐다. 시각장애인협회장을 비롯해 한국장애인문화예술원 및 한국장애인고용공단 관계자, 타 합창단원 등 장애예술인 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

물빛의 노래는 물빛소리 합창단을 위해 특별히 제작된 곡으로, 맑고 투명한 물의 소리를 닮은 합창단의 이미지를 음악으로 형상화했다. 빛과 물, 노래가 어우러지는 섬세한 하모니 속에 단원들의 꿈과 마음을 따뜻하게 담아냈다.

공연에서는 창작곡을 비롯해 '지금은 오월', '컴 어게인', '수고했어 오늘도' 등 곡을 선보였다. 또 물빛소리 합창단의 창단 이야기와 창작곡 제작 과정 소개, 관객 질의응답 등 다양한 프로그램이 더해져 현장 분위기를 한층 풍성하게 했다.

관련기사

물빛소리 합창단의 창작곡 '물빛의 노래'는 멜론, 벅스, 지니 등 주요 음원 플랫폼에서도 감상할 수 있다.

코웨이 관계자는 "이번 공연은 단원들이 함께 만들어온 여정을 음악으로 표현하고, 그 이야기를 더 많은 사람들과 나눈 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 정기연주회를 비롯한 다양한 무대를 통해 소통의 장을 확대해 나가겠다"고 말했다.