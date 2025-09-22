코웨이, 고객 전용 멤버십 서비스 출시

종합 가전기업 코웨이는 고객 전용 멤버십 서비스 '코웨이 멤버스 클럽'을 선보인다고 22일 밝혔다.

코웨이 멤버스 클럽은 코웨이 제품을 사용하는 고객이라면 누구나 이용할 수 있는 서비스다. 고객의 생활에 폭넓은 혜택을 제공하고 코웨이만의 차별화된 가치를 전하고자 마련됐다.

코웨이 고객 전용 멤버십 서비스 '코웨이 멤버스 클럽' (사진=코웨이)

코웨이는 건강, 여행, 교육 등 고객 생활에 밀접한 영역의 12개 파트너사와 제휴를 맺고 다양한 혜택을 선보인다. ▲메가스터디 ▲여기어때 ▲제주신화월드 ▲롯데호텔 ▲차량관리앱 마이클 ▲자주 등 제휴처를 통해 상품 할인, 무료 체험, 쿠폰 등 생활에 유용한 혜택을 제공한다.

이용 방법도 간단하다. 코웨이 홈페이지에서 본인 인증 후 고객 확인을 거치면 즉시 제휴 혜택을 이용할 수 있다.

코웨이는 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춰 제휴 파트너사를 지속 확대해 고객 만족도를 높이고 차별화된 브랜드 경험을 강화해 나갈 계획이다.

코웨이는 멤버스 클럽 론칭을 기념해 오는 10월 31일까지 특별 이벤트를 진행한다. 제휴 혜택 응모 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 ▲메가스터디 엘리하이키즈와 엠베스트 1년 무료 학습권 ▲제주신화월드 서머셋 패밀리 스위트 케어링룸 객실 숙박권 ▲롯데호텔 제주 풀빌라 스위트 숙박권 등 풍성한 경품을 제공한다.

또한 이벤트 기간 동안 제휴 혜택을 이용한 고객에게는 스타벅스 기프티콘을 증정한다. 자세한 혜택 내용과 이용 방법은 코웨이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 "이번 멤버십 서비스는 코웨이 제품과 서비스가 제공하는 생활 편의를 넘어 고객의 일상에 실질적인 도움과 새로운 가치를 더하고자 마련했다"며 "앞으로도 고객이 직접 체감할 수 있는 차별화된 혜택과 서비스를 꾸준히 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.