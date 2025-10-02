코웨이, 비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스 출시

코웨이는 프리미엄 난연 매트리스 '비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스'를 출시했다고 2일 밝혔다.

제품은 코웨이 독자 난연 기술인 '비렉스 파이어쉴드' 소재를 적용했다. 방재시험연구원과 미국 난연 기준을 모두 충족했으며, 매트리스 전면에 난연 소재를 배치해 화재 확산을 늦추고 피해를 최소화한다.

코웨이 비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스 (사진=코웨이)

파이어쉴드 원단과 울 파이어쉴드 패딩을 적용한 2중 난연 구조로 설계됐다. 천연 양모를 혼합한 '울 파이어쉴드 패딩'은 난연 성능과 함께 통기성·보온성을 갖췄다.

편안한 수면 경험을 위한 기술도 더해졌다. 내장재는 '이너 터프팅 공법'으로 연결해 유연성과 복원력을 강화했다.

스프링은 ▲상단부 마이크로 포켓스프링 ▲하단부 9분할 지지 구조를 갖춘 '듀얼 서포트 시스템'으로 설계됐다. 이 외에도 탈부착 가능한 '컴포트 탑퍼'로 계절·취향에 맞춰 활용할 수 있다.

크기는 슈퍼싱글부터 그레이트킹까지 5종으로 출시된다. 렌탈 고객에게는 4개월마다 매트리스 전문 케어서비스와 탑퍼 교체 서비스를 제공한다.