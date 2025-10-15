코웨이, 日 2025 굿디자인 어워드 본상

종합 가전기업 코웨이는 '2025 일본 굿 디자인 어워드'에서 본상을 수상했다고 15일 밝혔다.

굿 디자인 어워드는 일본디자인진흥원(JDP)이 주관하는 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전이다. 독일의 iF·레드닷, 미국의 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 4대 디자인상으로 꼽힌다.

이번 수상으로 코웨이는 올해 세계 4대 디자인상을 모두 석권하며 디자인 혁신성을 입증했다.

코웨이 인버터 제습기 23L (사진=코웨이)

수상작 '인버터 제습기 23L'는 콤팩트한 사이즈에도 하루 최대 23L 제습량을 구현했다. 자사 기존 모델 대비 약 3배 빠른 속도로 약 30분 만에 쾌적 습도에 도달한다. 6.1L 대용량 물통을 탑재해 물통 비움 횟수를 줄였다.

코웨이 인버터 제습기 23L는 깔끔하고 간결한 형태에 중간 분할선을 더해 심미성을 높였다. 부드러운 아이보리와 베이지 컬러로 어떤 공간에도 자연스럽게 어울린다.

조작부 크기를 확대하고 직관적인 인터페이스를 적용해 사용 편의성을 향상시켰다. 측면 물통은 한 손으로 쉽게 탈부착 가능하며, 360° 회전 바퀴와 히든 핸들, 전원선 보관부 등 사용자 중심의 디테일을 더한 점도 높이 평가받았다.

이와 함께 해외시장 전용 카운터탑 정수기 3종도 본상에 선정됐다. 복잡한 시각적 요소를 최소화하고 단순함과 조화를 강조한 디자인이 호평을 받았다.

황진상 코웨이 디자인랩 연구소장은 "코웨이는 심미적으로 만족감을 주는 동시에 사용자의 편의성을 높이는 디자인을 추구한다"며 "앞으로도 혁신적인 디자인으로 고객 일상에 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.