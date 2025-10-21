코웨이, 임직원 동화낭독 봉사활동

종합 가전기업 코웨이는 ESG 경영 일환으로 독서취약계층을 위한 임직원 참여 목소리 기부 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 이번 봉사활동은 코웨이 임직원들의 자발적인 참여로 이뤄졌다. 책이나 활자 정보에 접근하기 어려운 이들에게 책의 내용을 음성으로 전달해 정보 격차를 줄이고, 독서의 즐거움을 함께 나누고자 기획된 사회공헌 활동이다.

코웨이 임직원이 목소리 기부 동화낭독 봉사활동에 참여하고 있다. (사진=코웨이)

참여 임직원들은 실감나는 동화 낭독을 위해 전문 성우의 발성 교육과 목소리 훈련을 이수한 뒤, 각 배역에 따라 스튜디오에서 녹음을 진행했다. 개인 자택에서 녹음 후 음성 파일을 제출하는 온라인 참여 방식도 병행했다.

관련기사

이렇게 녹음 및 취합된 음성은 전문가의 편집을 거쳐 시각장애인, 다문화 가정 아동 등 독서 취약 가정에 오디오북과 음성 자료로 전달될 예정이다.

코웨이는 관계자는 "임직원들의 따뜻한 목소리가 독서취약계층에 새로운 경험과 즐거움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 사회와 소통하며 교육·문화 격차 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.