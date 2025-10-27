코웨이 블루휠스, KWBL 휠체어농구리그 우승

코웨이 블루휠스 휠체어농구단은 '2025 KWBL 휠체어농구리그'에서 정규리그 우승을 차지했다고 27일 밝혔다.

올해로 11년째를 맞은 KWBL 휠체어농구리그는 국내 최초 장애인 스포츠 리그다. 지난 7월 4일 서울 잠실실내체육관에서 개막해 코웨이 블루휠스를 비롯한 고양홀트, 춘천타이거즈, 제주특별자치도 등 총 6개 팀이 5개월간 참여했다.

코웨이 블루휠스는 지난 26일 춘천 호반체육관에서 열린 정규리그 최종전에서 61-36으로 대구광역시청을 이기며 시즌을 마무리했다. 특히 김호용·오동석·김상열 등 주축 선수들의 안정적인 경기 운영과 신예 선수들의 활약이 빛났다.

코웨이 블루휠스 휠체어농구단이 '2025 KWBL 휠체어농구리그' 정규리그 우승을 차지했다. 코웨이 블루휠스 선수들과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=코웨이)

코웨이 블루휠스는 이번 시즌 정규리그 15경기 중 14승 1패를 기록했다. 오는 11월 28일부터 30일까지 고양 홀트체육관에서 정규리그 2위 춘천타이거즈와 3위 제주특별자치도의 플레이오프가 열린다.

승자는 12월 2일부터 4일까지 남양주 체육문화센터에서 진행되는 챔피언결정전에서 코웨이 블루휠스와 맞붙게 된다. 코웨이 블루휠스는 정규리그 1위 팀 자격으로 챔피언결정전에 나선다.

관련기사

김영무 코웨이 블루휠스 감독은 "선수들이 시즌 내내 집중력을 잃지 않고 끝까지 최선을 다해준 덕분에 좋은 결과를 만들 수 있었다"며 "정규리그 우승에 만족하지 않고, 챔피언결정전에서도 최고의 경기력을 보여드리겠다"고 말했다.

한편 코웨이 블루휠스는 2022년 창단된 국내 유일의 민간 기업 운영 휠체어농구 실업팀이다. 휠체어농구리그 챔피언전 2회 우승, 아시아-오세아니아 클럽교류전 우승 등 총 10회의 우승을 기록하며 국내 최정상급 팀으로 자리매김하고 있다.