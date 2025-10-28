코웨이, 한국품질만족지수 2관왕

종합 가전기업 코웨이는 한국표준협회가 주관하는 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 정수기 및 안마의자 부문 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.

한국품질만족지수(KS-QEI) 조사는 제품 및 서비스에 대한 소비자 만족도를 평가하는 품질 측정 지표다. 실제 구매 및 이용 경험이 있는 소비자와 전문가를 대상으로 제품 성능, 신뢰성, 내구성, 사용성, 인지성 등을 종합적으로 분석한다.

코웨이는 이번 조사에서 정수기 렌탈 부문과 가구형 안마의자 부문에서 각각 가장 높은 품질 만족도 점수를 획득해 1위에 선정됐다.

코웨이 아이콘 얼음정수기 스탠다드 (사진=코웨이)

정수기 렌탈 부문에서는 아이콘 정수기 시리즈를 비롯한 제품들이 우수한 평가를 받았다. 아이콘 얼음정수기는 오리지널·미니·스탠다드·맥스 등 세분화된 라인업을 기반으로 크기 및 얼음 사용량에 따라 최적의 제품을 선택할 수 있다.

아이콘 프로 정수기는 풀 터치 스크린을 탑재해 직관적인 조작이 가능하며, 커피·차·분유·라면 등 용도에 따라 최적의 온도와 용량, 제조법을 자동으로 설정해주는 레시피 모드를 갖춰 편의성을 향상시켰다.

가구형 안마의자 부문에서는 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스 제품군이 세련된 디자인과 높은 안마 효과를 인정 받았다. 대표 제품인 비렉스 트리플체어는 안마의자, 사무용 의자, 리클라이너 소파 기능을 하나로 담은 3-in-1 다기능 체어다.

코웨이 관계자는 "품질 혁신과 기술 연구개발을 기반으로 최상의 만족도를 느낄 수 있는 사용 경험을 제공하고자 한다"며 "기술적 완성도와 품질 경쟁력 강화에 주력하며 실용적 가치와 감성적 만족을 모두 갖춘 제품·서비스를 선보이겠다"고 말했다.