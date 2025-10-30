[컨콜] LG CNS, 시중은행과 디지털자산 사업 협의…"법안 통과 즉시 시스템 구축"

스테이블코인·토큰증권 플랫폼 준비 완료…금융권과 디지털 자산 생태계 구축 추진

LG CNS가 국내 스테이블코인 법제화 움직임에 맞춰 주요 시중은행과 디지털 자산 사업 협의를 진행하고 있다.

김홍근 디지털비즈니스사업부장은 30일 3분기 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 "국내 스테이블코인 법제화와 미국 정책 방향에 따라 은행, 카드, 증권 등 기존 금융기관뿐 아니라 핀테크 기업들도 시장 진입을 준비 중"이라고 밝혔다.

그는 "LG CNS는 스테이블코인, 토큰증권 등 디지털 자산 관련 IT 플랫폼 오퍼링을 갖추고 시장 선점을 위한 사전 준비를 진행 중"이라며 "주요 시중은행과 스테이블코인 발행, 유통, 저장 관련 플랫폼 구축 계획을 협의하고 있다"고 설명했다.

김 부장은 "관련 법이 통과되는 즉시 시스템 구축에 돌입할 수 있도록 준비를 마쳤다"며 "디지털 자산 전반에서 금융기관과 협력해 새로운 결제 생태계를 조성하겠다"고 덧붙였다

