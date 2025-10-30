[컨콜] LG CNS "북미 비자 이슈, 원격 대응으로 최소화"

LG CNS가 북미 비자 이슈로 지연된 프로젝트를 원격 지원과 현지 조직 확대로 조기 정상화하고 있다고 밝혔다.
LG CNS 이준호 스마트물류·시티사업부장은 30일 3분기 실적 발표 후 열린 컨퍼런스콜에서 "3분기 중 북미 현지 프로젝트에서 비자 문제로 일시적인 지연이 있었지만, 고객사와 외교 당국 협력을 통해 인력 복귀를 추진하고 있다"고 말했다.
이 상무는 "24년부터 운영 중인 IT 셰어드 서비스 센터를 통해 원격 기술 지원 체계를 강화했고, 설비 자동화 분야에는 소프트웨어 디파인드 오토메이션 기술을 적용해 한국에서도 원격 대응이 가능하다"고 설명했다.
그는 또 "8월 신설된 미주 법인 전담 조직을 중심으로 현지 대응을 강화하고 있으며, 연말까지 조직 규모를 두 배로 확대할 예정"이라며 "AI 기반 지능형 시스템과 로봇 자동화 기술을 결합해 제조·물류 현장의 문제를 해결하는 사례를 늘려가고 있다"고 말했다.
이 상무는 마지막으로 "그룹사뿐 아니라 다양한 산업 영역으로 고객 기반을 확대하며 AX와 RX 중심의 기술력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.