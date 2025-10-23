"AI로 난민 돕는다"…LG CNS, 유엔난민기구 AI 법률지원 서비스 기부

LG CNS(대표 현신균)가 유엔난민기구(UNHCR)와 손잡고 AI 기반 법률지원 프로그램을 개발해 기부하기로 했다. 기술을 통해 사회적 약자의 법적 권리 보호를 지원하는 국내 첫 시도다.

LG CNS는서울 마곡 본사에서 유엔난민기구와 ‘AI 기술을 활용한 난민소송 지원’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

협약식에는 현신균 LG CNS 대표와 필리포 그란디 유엔난민기구 최고대표가 참석했다. 이번 협약의 목적은 AI를 활용해 난민의 법적 보호를 강화하고 변호사들의 소송 지원 업무 효율성을 높이는 것이다.

현신균 LG CNS CEO 사장(오른쪽 세번째)과 필리포 그란디 유엔난민기구 최고대표 (왼쪽 세번째)(이미지=LG CNS)

LG CNS는 난민 소송 과정에서 변호사가 AI를 통해 소장 초안을 자동으로 작성할 수 있는 시스템을 구축한다. 이를 위해 자사 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’를 기반으로 망명신청서와 면담기록 데이터 분석, 다국어 번역, 법률문서 작성 등을 수행하는 AI 에이전트를 개발해 통합 운영할 계획이다.

에이전틱 AI는 이들 기능을 연결해 법률문서 형식에 맞는 완성된 소장을 자동으로 작성할 수 있게 한다.

기존 난민 신청 과정은 언어와 문화의 장벽, 복잡한 행정 절차, 정보 부족 등으로 인해 법리적 근거가 충분히 제시되지 못하는 경우가 많았다. 이에 따라 난민 인정을 받지 못하는 사례가 적지 않았다.

하지만 이번 AI 시스템을 활용하면 변호사들이 필수 정보를 빠짐없이 입력할 수 있고 법리 검토도 신속히 진행할 수 있다. 특히 소장 작성에 3~4일이 걸리던 시간을 대폭 단축할 수 있어 행정 부담을 크게 줄일 것으로 기대된다.

관련기사

필리포 그란디 유엔난민기구 최고대표는 “첨단 기술을 선도하는 LG CNS와의 협력은 AI가 난민의 삶을 개선하는 데 직접적으로 기여할 수 있음을 보여주는 사례”라며 “언어 장벽 등으로 법률 지원을 받기 어려운 난민들이 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

현신균 LG CNS 대표는 "이번 AI 프로그램 기부를 통해 난민들의 법적 권리 보호에 기여하고자 한다"며 "앞으로도 LG CNS는 AI 기술을 통해 산업과 사회의 다양한 문제를 해결하는 데 앞장설 것"이라고 밝혔다.