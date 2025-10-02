"발표 준비·감정 케어도 자동화"…LG CNS, 맞춤형 에이전틱 AI 사례 공개

LG CNS가 특화형 에이전틱 인공지능(AI) 구축 사례를 확대하며 커스터마이징 AI 시장 공략에 속도를 내고 있다. 그동안 쌓아온 시스템 통합(SI) 기술과 AI를 결합해 각 산업에 최적화된 AI 활용 서비스를 내놓기 시작했다.

LG CNS는 2일까지 서울 코엑스에서 열린 'AI 페스타 2025' 부스에서 맞춤형 에이전틱 AI 구축 사례를 전시했다. 해당 서비스는 매년 열리는 에이전틱 익스피리언스(AX) 유즈 케이스 경진대회 우수 사례들이다.

이 대회는 LG CNS 직원과 고객사가 만든 AI·에이전틱 서비스를 확산하는 것이 목표다. 올해 대회는 'AX 페어 2025'에서 진행됐다.

LG CNS는 이 경진대회를 통해 내부 혁신 문화를 강화하고 고객에게 맞춤형 AI 도입 전략을 제시하고 있다. 특히 우수 사례를 선정해 현장 경험과 성과를 공유하며, 실제 비즈니스 환경에서 AI 활용을 가속하는 촉매 역할을 하고 있다.

이날 전시된 구축 사례는 커머스 환경에 최적화된 핵심성과지표(KPI) 설정 서비스다.

사용자가 "매출을 20% 올리겠다" 또는 "클릭 전환율(CTR)을 높이겠다"는 목표를 서비스에 입력하면, AI 에이전트가 이에 맞는 업무 흐름을 자동 설계한다. 사용자는 생성된 초안이 정확하지 않을 경우 피드백을 제공해 모델을 학습시키면 된다.

사용자는 개인 관심사나 성향도 서비스에 반영할 수 있다. LG CNS 관계자는 "사용자 입력 기반으로 맞춤형 요소를 통해 보다 개인화된 KPI 설계가 이뤄진다"고 강조했다. 이어 "현재 보안과 안정성까지 강화하고 있다"며 "이 서비스를 다양한 산업군으로 확대 검토 중"이라고 덧붙였다.

발표 준비, AI 에이전트로 한 번에 끝

LG CNS는 고객사와 협력해 발표 준비 전 과정을 돕는 AI 에이전트 서비스를 전시했다.

LG CNS는 고객사와 협력해 발표 준비 전 과정을 돕는 AI 에이전트 서비스를 전시했다. 이 솔루션은 발표 기획과 자료 제작, 음성·영상 변환, 다국어 지원, 배포까지 한 번에 처리하도록 설계됐다. 사용자는 에이전트로 준비한 발표 자료를 가지고 메타버스에서 컨퍼런스를 진행하면 된다.

해당 서비스는 멀티 에이전트 아키텍처 기반으로 작동한다. 컨퍼런스 에이전트 중심으로 보이스 에이전트와 아바타 에이전트, 영상 에이전트 등 전문 에이전트를 오케스트레이션하는 식이다. 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)과 메모리 시스템을 활용해 복잡한 발표 시나리오까지 관리한다.

사용자는 오픈AI의 GPT-5를 비롯한 앤트로픽 클로드, 달리 3 등으로 음성과 영상, 이미지, 텍스트를 생성할 수 있다. 클릭 한 번으로 발표 대본 작성과 슬라이드 제작, 음성 변환, 영상 생성, 다국어 번역을 거쳐 가상공간에서 컨퍼런스를 진행하는 식이다.

LG CNS 관계자는 "이 서비스는 기업 내부 교육이나 학술 발표, 글로벌 마케팅 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다"며 "시간 부족과 언어 장벽, 발표 두려움 등 기존 발표 준비 과정의 어려움을 AI가 해결해 줄 것"이라고 강조했다.

AI 에이전트로 인간 감정 돌본다

LG CNS는 맞춤형 감정 케어 솔루션 '프레고'를 소개했다. 이 서비스는 사용자의 작은 감정 변화까지 포착해 실시간으로 대응하고, 필요시 보호자나 전문가와 연결해 주는 AI 기반 정서 케어 플랫폼이다.

프레고는 사용자 맞춤 감정 모니터링을 중심으로 한다. 개인의 감정 이력을 분석해 맞춤 목표를 설정하고, 대화형 AI가 불안이나 스트레스 신호를 감지해 조기 개입을 유도한다. 상황별 맞춤 학습과 실시간 위기 대응 기능도 탑재됐다. 사용자는 이를 기반으로 맞춤 피드백과 전문가 상담 연계까지 받을 수 있다.

이 서비스는 사용자 감정 상태와 상황을 분석하는 맥락 정보와 단기·장기 기억을 활용하는 메모리로 작동한다. 또 모델이 판단해 대응 전략을 세우거나 상황을 살피고 필요한 행동을 자동으로 실행하는 액션 기능도 포함됐다. 이를 통해 사용자 감정 변화를 실시간 파악하고, 필요한 도움이나 개입을 자동으로 제공한다.

해당 서비스는 긴급 상황 대응에도 초점을 맞췄다. 사용자가 위급한 감정 상태나 위험 행동 신호를 보일 경우, 즉시 보호자에게 알림을 보내고 위치 정보와 상황을 전달한다.

LG CNS는 "AI가 위기 상황을 조기 감지해 실질적 도움을 받을 수 있도록 돕는 구조"라며 "개인 정서 관리를 지키는 디지털 동반자"라고 강조했다.