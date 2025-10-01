"2초 만에 입장 완료"… 토스 얼굴 인증, AI페스타서 시선 집중

토스 얼굴 인증이 '에이아이 페스타(AI Festa) 2025'에 등장했다.

9월 30일부터 10월 2일까지 서울 서초구 코엑스 A홀에서 열리는 'AI Festa 2025'에 토스는 얼굴 인증으로 관람객의 눈길을 사로 잡았다.

특히 30일 열린 'AI 타운홀 미팅'의 경우 사전에 참석 의사를 밝힌 관람객만 입장할 수 있었는데, 입장 과정서 토스 얼굴 인증이 활용됐다. 미팅에 참석한 배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 얼굴 인증을 활용해 입장, 시선을 끌었다.

서울 서초구 코엑스에서 열린 'AI Festa'에 참여한 토스가 페이스페이를 시연하고 있다.

얼굴 인증을 위해 참관객들은 얼굴 정보를 토스에 입력했다. 이 과정을 거친 관람객들은 단 2초만에 번거로운 절차 없이 입장이 가능했다. 얼굴 정보를 입력하지 않은 관람개들은 사전 신청 여부를 서류로 확인해야 했다.

서울 서초구 코엑스에서 열린 'AI Festa 2025'에서 배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 토스의 얼굴인증을 체험하고 있다.

이번 토스 얼굴 인증은 페이스페이(얼굴인증 결제)가 결제뿐만 아니라 모든 인증이 필요한 곳에 사용될 수 있는 가능성을 보여줬다.

토스도 인증이 필요한 오프라인 매장에 결제와 동시에 인증을 할 수 있도록 사업을 고도화하고 있다. 토스 관계자는 "오프라인에서 필요한 모든 것을 얼굴 인식을 한 번으로 끝낼 수 있도록 할 것"이라며 "콘서트나 스포츠 경기 등 예약이 필요한 곳에서 현장 대기 없이 입장이 가능하도록 할 것"이라고 말했다.