더파운더즈 김선 리더 "고객을 가장 잘 이해하는 기업만 글로벌 시장에서 생존"

“고객을 가장 잘 이해하는 회사만이 글로벌 시장에서 살아남는다.”

더파운더즈 김선 리더는 1일 서울 코엑스에서 열린 HR테크 리더십 강연에서 이같이 강조했다. 그는 ‘글로벌 No.1 K뷰티 브랜드가 일하는 방식’을 주제로 강연에 나서 빠르게 성장한 더파운더즈의 조직 문화와 HR 철학을 소개했다.

더파운더즈의 대표 브랜드 ‘아노아’는 일본과 미국에서 각각 뷰티 카테고리 1위를 기록했으며 전체 매출의 90%가 해외에서 발생했다.

더파운더즈 김선 리더(사진=지디넷코리아)

이런 성과에 힘입어 더파운더즈는 2017년 창립 이래 현재까지 매년 평균 250% 성장해 왔다. 외부 투자 없이 자체 영업이익만으로 성장했다는 점도 눈길을 끄는 점이다.

김선 리더는 “투자를 받지 않은 것은 고객 관점의 제품 철학을 지키기 위한 결정이었다”고 말했다.

김 리더는 더파운더즈가 고속 성장할 수 있던 요인으로 ‘일하는 방식’을 꼽았다. 더파운더즈는 고객관점, 선행지표, 전사관점, 높은 기준, 집요한 실행, 성숙한 동료의식, 성장리더십 등 7가지 원칙을 중심으로 조직을 운영하고 있다.

김 리더는 이날 진행된 강연에서 고객관점과 선행지표를 가장 중요한 성장 DNA로 소개했다.

김선 리더는 고객관점을 '결과물을 받아들이는 사람의 입장에서 본질을 재정의하는 일'이라고 정의했다.

그는 “고객은 단순히 제품을 구매하는 소비자만을 뜻하지 않는다”며 “함께 일하는 동료나 협업 부서, 피드백을 주고받는 상대방도 모두 고객으로 본다”고 설명했다.

또한 고객관점이 실제 업무 전반에서 어떻게 작동하는지를 ‘PDRN 세럼’와 ‘프롬랩스’ 사례를 예시로 들어 풀어냈다.

더파운더즈의 대표 제품인 ‘PDRN 세럼’은 수십 차례의 샘플링과 인터뷰, 설문을 통해 완성됐다. 인공눈물 용기 적용 여부를 두고 내부에서 논쟁이 있었지만, 고객 데이터 분석 결과 긍정적인 반응이 확인되자 출시를 결정했고, 결과적으로 시장에서 큰 호응을 얻었다.

헤어케어 브랜드 ‘프롬랩스’ 역시 고객의 문제를 직접 체험하며 개선한 사례로 소개됐다. 제품 담당자가 실제로 탈색을 반복하며 손상모 상태를 경험한 뒤, 테스트를 거듭해 제품을 완성했다.

김 리더는 “고객 입장에서 문제를 정의하고 해결해 나가는 과정이 제품 완성도를 높였다”고 강조했다.

글로벌 시장에서도 고객 인터뷰는 필수 과정으로 자리잡았다. 그는 일본과 미국 현지에서 직접 고객 의견을 수집하며 시장별 니즈를 파악했다고 밝혔다. 북미 시장을 겨냥해 출시된 ‘레드 세럼’의 경우, 내부에서는 색상이 너무 강렬하다는 이유로 우려가 있었으나 고객 조사를 근거로 밀어붙였고 결과는 성공이었다.

김선 리더는 더파운더즈의 또 다른 핵심 가치는 선행지표라며 “매출 같은 결과지표보다, 그것을 가능하게 하는 실행 요인을 먼저 정의한다”고 말했다. 매출 목표를 전면에 내세우지 않고 ‘성과를 가능하게 하는 구조’를 만드는 데 집중한다는 이야기다.

김 리더는 “사업 성장의 선행지표는 사람”이라며 “리더십을 키우고 인재 밀도를 높이는 것이 곧 성과로 이어진다”고 설명했다. 그는 “고객관점으로 본질을 정의하고, 선행지표를 통해 실행을 설계하는 것이 더파운더즈의 성장 공식”이라고 덧붙였다.

마지막으로 김선 리더는 “우리는 단순히 트렌드를 타는 회사가 아니라 반복 가능한 성공 구조를 만드는 회사다”라며 “고객을 중심에 두고, 실행의 기준을 명확히 세우는 것이 우리의 경쟁력이다”라고 말했다.