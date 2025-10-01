유라클, AI페스타서 '아테나' 부스 통해 AI 기업 전환 알린다…현장 데모 공개

AI·모바일 플랫폼 전문 기업 유라클이 'AI 페스타 2025'에 참가해 엔터프라이즈 전용 생성형 AI 플랫폼 '아테나(Athena)'를 중심으로 부스를 운영했다. 유라클은 기존 모바일 플랫폼 사업을 넘어 AI 기업으로 도약하겠다는 의지를 이번 행사를 통해 강조했다.

유라클은 이번 부스에서 ▲생성형 AI 플랫폼 '아테나' ▲AI 인프라 관리 플랫폼 '오르다(Orda)' ▲온프레미스 기반 '아테나 코드 어시스턴트' 등 세 가지 솔루션을 소개했다.

유라클 관계자는 "생성형 AI 플랫폼은 현업과 개발자 모두가 사용할 수 있는 환경을 제공한다"며 "AI 서비스가 기업 내재화 단계에 들어가면 수백 가지로 늘어날 수 있는데, 이를 GPU 자원 최적화·보안·모니터링·권한 관리 등 인프라 단에서 관리해주는 게 오르다의 특장점"이라고 설명했다.

AI페스타에 참여한 유라클 부스.

이어 "코드 어시스턴트는 일반 RAG 기반을 넘어서 그래프 RAG를 접목한 국내 최초의 코드 어시스턴트"라며 차별성을 강조했다. 실제 부스에서는 아테나 데모 체험과 함께 오르다의 관리 기능, 코드 어시스턴트의 구동 사례가 공개돼 방문객들의 관심을 모았다.

이번 부스는 특히 기업 관계자들의 주목을 받았다. 유라클 관계자는 "우리는 원래 모바일 개발 플랫폼을 오래 해온 회사로 알려져 있다"며 "올해부터 본격적으로 AI 사업을 시작했고, 앞으로 AI 기업으로 도약한다는 점을 알리고 싶다"고 말했다.

관련기사

AI페스타에 참여한 유라클 부스.

학생 방문객들은 오픈소스 프로젝트와 비교해 아테나 플랫폼의 차별점에 주목했고, 기업 관계자들은 B2B 환경에서의 적용 가능성을 확인했다. 현장에서는 SNS 팔로우 이벤트와 제품 설명 청취 시 사은품을 증정하는 행사도 함께 진행돼 관람객들의 참여를 이끌었다.

한편, AI 페스타 2025는 AI, 보안, 윤리, 데이터 혁신을 주제로 정부·산업계·학계 전문가들이 참여한 국내 최대 규모 AI 행사다. 서울 코엑스에서 지난 달 30일 개막해 오는 10월 2일까지 진행된다.