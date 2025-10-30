[컨콜] LG CNS, 스킬드AI와 휴머노이드 중심 로봇사업 본격화

스킬드 브레인 기반 로봇 지능 확보…제조·물류·공공 영역 확장 가속

2025/10/30

LG CNS가 스킬드AI와의 기술 제휴를 통해 휴머노이드 중심의 로봇 사업 확대에 나선다.

LG CNS 이준호 스마트물류·시티사업부장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "로봇 산업은 휴머노이드 중심으로 전환될 것"이라며 "스킬드 AI와 협력해 휴머노이드와 모바일 양팔 로봇 등으로 사업 영역을 넓히고 있다"고 밝혔다.

그는 스킬드AI의 핵심 기술인 '스킬드 브레인(Skild Brain)'을 단일 AI 두뇌로 다양한 로봇 플랫폼에서 작동 가능한 범용 로봇 지능으로 소개했다. 이어 이를 통해 제조·물류·공공 등 여러 산업군에서 로봇을 통합 운영할 수 있다고 설명했다.

LG CNS는 제조·물류 자동화 경험과 AI 기술을 결합해 산업별 맞춤형 로봇 솔루션을 개발 중이며, 주요 고객사와 PoC를 진행하며 상용화를 추진하고 있다고 덧붙였다.

LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)

