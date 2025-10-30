[컨콜] LG CNS, 공공 프로젝트 종료 영향 일시적…내년 성장세 전망

LG CNS가 3분기 실적 하락은 대형 공공 프로젝트 종료에 따른 일시적 영향이라며 내년에는 회복세를 예상했다.

LG CNS 디지털비즈니스사업부장 김홍근 부사장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "금융과 공공 부문 경쟁이 심화된 것은 사실이지만, 금융 부문은 전년 대비 매출이 꾸준히 성장하고 있다"고 말했다.

그는 "올해 매출 감소는 대형 공공 프로젝트 종료에 따른 일시적 영향으로, 수주 사업의 예산·집행 주기 등 구조적 특성에 따른 것"이라며 "내년에는 공공 부문 발주 확대가 예상돼 올해보다 성장할 것으로 본다"고 설명했다.

김홍근 부장은 "특히 금융 영역에서는 신규 프로젝트 수주가 이어지고 있어 전체 디지털 비즈니스 사업은 점진적 회복세를 보일 것"이라고 덧붙였다.

LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)