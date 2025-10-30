[컨콜] LG CNS, AI 데이터센터 수요 폭증에 글로벌 공략 본격화

LG CNS가 인공지능(AI) 확산에 따른 데이터센터 수요 급증에 대응해 국내 1위 데이터센터 구축 역량을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 본격화하고 있다.

LG CNS 김태훈 AI·클라우드사업부장은 30일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "AI·빅데이터 성장으로 데이터센터 시장은 내년까지 견조한 성장세를 이어갈 것"이라며 "특히 생성형AI 확산으로 고밀도 서버와 하이퍼스케일 AI 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하고 있다"고 밝혔다.

그는 "LG CNS는 국내 1위 데이터센터 구축 역량을 기반으로 LG그룹 통합 솔루션과 글로벌 네트워크를 활용해 해외 시장 선점에 나서고 있다"며 "지난 8월 국내 최초 해외 상업용 데이터센터 구축 사업을 수주했다”고 말했다.

또 "아시아·태평양 지역 확장과 함께 유럽·중동·미국 등 신규 시장 개척을 병행 중이며 인도네시아 민간 데이터센터 구축을 통해 글로벌 스탠더드 인증을 확보했다"고 덧붙였다.

LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)