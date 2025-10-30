크래프트하인즈 CEO "수십년 만의 최악 소비심리…판매 전망 하향"

미국 식품 대기업 크래프트하인즈가 올해 매출 전망을 하향 조정했다. 회사의 카를로스 아브람스리베라 CEO는 미국 소비자들의 체감 경기가 수십 년 만에 가장 낮은 수준에 있다고 경고했다.

29일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 아브람스리베라 CEO는 애널리스트들과의 실적 설명회에서 회사가 수십 년 동안 보지 못한 최악의 소비심리를 마주하고 있으며, 물가 상승과 식품보조금 축소로 소비자들의 구매 여력이 크게 약화됐다고 토로했다.

크래프트하인즈는 올해 순매출이 3~3.5% 감소할 것으로 전망했다. 이는 기존 전망치(1.5~3.5% 감소)보다 하향 조정된 수치다. 회사 측은 신흥국 성장세 둔화와 미국 내 소매시장 부진을 주요 원인으로 꼽았다. 이와 함께 연간 순이익 전망도 낮췄다.

하인즈 케찹. (사진=크래프트 하인즈 홈페이지)

아브람스리베라 CEO는 높은 인플레이션과 푸드스탬프 등 식품 보조금 삭감으로 미국 소비자들이 어려운 환경에 처해 있으며, 이러한 압박은 올해 4분기 이후에도 지속돼, 소비 회복이 장기화될 것이라고 내다봤다.

또 이 같은 환경에서 소비자들의 지출 패턴이 생필품 중심으로 이동하고 있다고 덧붙였다.

BNP파리바 애널리스트 맥스 검포트는 미국 내 스낵 시장의 약세는 경기보다는 소비자 취향의 변화 때문이며, 가공식품 대신 건강식으로 이동하는 흐름이 뚜렷하다고 분석했다.

외신은 식품 업계가 원재료 가격 상승과 다이어트 약물 확산에 더불어 정부 셧다운이 장기화될 경우 푸드스탬프가 지급 중단되는 악재에 직면해 있다고 보도했다. 외신에 따르면 총 4천200만명이 수령하는 푸드스탬프가 지급 중단되고 있다.