크래프트 하인즈 신용등급 빨간불…무디스 "강등 검토"

크래프트 하인즈가 투자등급 신용등급 강등 위기에 놓였다. 사업부 분할 추진으로 향후 자본 구조에 대한 불확실성이 커지자 무디스가 해당 기업을 평가 대상에 올린 것이다.

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 무디스는 크래프트 하인즈의 Baa2 무담보 선순위 채권 등급과 Prime-2 상업어음 등급을 강등 검토 대상으로 지정했다고 밝혔다. 모든 크래프트 하인즈 계열사에 대한 전망도 기존 ‘안정적’에서 ‘검토 중’으로 낮췄다.

무디스는 “분할이 각 사업 부문에 대한 집중도를 높일 수 있지만, 두 회사 모두 소비 위축 국면에서 이미 성숙 단계에 접어든 브랜드를 운영하고 있다는 점이 리스크”라고 지적했다.

하인즈 케찹. (사진=크래프트 하인즈 홈페이지)

크래프트 하인즈는 전날 두 개의 별도 회사로 분할하겠다고 발표했다. 이는 약 10년 전 크래프트 맥앤치즈로 잘 알려진 크래프트와 하인즈가 합병해 세계 최대 패키지식품 업체 중 하나로 성장했던 ‘빅딜’을 되돌리는 조치다.

회사 측은 “분할 이후 두 신설 법인 모두 투자등급을 유지할 것으로 기대한다”며 “기존 부채는 ‘테이스트 일리베이션’으로 승계하거나 차환할 계획”이라고 설명했다.

무디스의 이번 검토 범위에는 기업 분할 실행 리스크, 테이스트 일리베이션과 북미 식료품 사업부의 운영 전망, 그리고 두 회사의 최종 자본 구조 및 재무 정책이 포함된다. 분할 후 크래프트 하인즈의 레버리지 비율도 살펴본다.