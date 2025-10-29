엑스와이지, 내년 로봇카페 100곳 늘린다

인공지능(AI) 로봇 기술기업 엑스와이지는 자회사 로봇카페 브랜드 라운지엑스와 무인 로봇카페의 상용화 및 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 70만명 이상의 고객 주문 데이터를 기반으로 한 무인 운영 로봇카페 모델을 본격 추진한다. 내년까지 100개 매장 확장을 목표로 세웠다.

이번 MOU는 로봇카페의 핵심인 완전 무인화 운영 체계 고도화에 초점을 맞췄다. 라운지엑스는 로봇 바리스타가 주문·제조·제공까지 전 과정을 자동화하는 시스템을 중심으로 피크타임 인력 의존도를 최소화한 완전 무인 매장 모델을 확대할 계획이다.

김동진 라운지엑스 대표(왼쪽)와 황성재 엑스와이지 대표(오른쪽)가 업무협약 체결 후 기념 사진을 찍고 있다. (사진=엑스와이지)

라운지엑스의 핵심 기술인 '바리스브루'는 제조·서빙·인터랙션 기능을 하나로 통합한 올인원 로봇카페 솔루션이다. 주문부터 음료 제공까지 사람이 개입하지 않는 완전 자동화 구조를 구현했으며 현재까지 약 70만 건 이상의 주문 데이터를 축적했다.

이를 바탕으로 로봇의 동작 정밀도와 고객 응대 알고리즘을 고도화해 무인 매장에서도 일관된 품질과 효율을 유지할 수 있는 시스템을 구축했다.

엑스와이지는 로봇 비전, 인공지능(AI), 인간-로봇 상호작용(HRI) 등 피지컬 AI 기술을 중심으로 무인 매장 솔루션을 발전시키고 있다. 특히 로봇 센서·비전 인식 기술과 매장 내 실시간 운영 데이터를 결합해 완전 자율 운영 구조를 실현하고 있다.

황성재 엑스와이지 대표는 "로봇카페 솔루션이 이제는 일반 고객이 이용하는 무인 매장으로 확산되고 있다"며 "AI와 로봇 기술을 통해 고객 경험은 유지하면서도 인력 효율성을 극대화하는 새로운 공간 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

김동진 라운지엑스 대표는 "검증된 로봇 자동화 기술과 축적된 운영 데이터를 기반으로 투자·창업 경쟁력 측면에서도 안정성과 수익성을 입증해 나갈 것"이라고 밝혔다.