엑스와이지, '2025 하이서울 기업' 인증 획득

인공지능(AI) 로봇 전문기업 엑스와이지는 서울시가 우수 중소기업에 부여하는 '2025 하이서울 기업' 인증에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

하이서울 기업 인증은 2004년부터 시작돼 현재까지 1천개 이상 기업이 포함됐다. 올해 인증에는 총 461개 기업이 지원해 110개 기업만 최종 선정됐다.

황성재 엑스와이지 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=엑스와이지)

엑스와이지는 피지컬 AI 기술을 기반으로 로봇을 일상 속으로 확산시키는 비전을 실현하고 있다.

국내 최초로 오픈형 바리스타 로봇을 상용화한 것을 시작으로, 건물 내 다층 간 배송이 가능한 자율주행 로봇, 양팔을 활용한 차세대 휴머노이드 플랫폼 등 다양한 로봇 라인업을 구축하고 있다.

회사 측은 이번 인증을 통해 서울시와의 협력 기회를 확대하고, 글로벌 시장 진출을 가속화할 수 있는 발판을 마련했다고 평가했다.

황성재 엑스와이지 대표는 "앞으로도 피지컬 AI 기술을 기반으로 생활 속 로봇 혁신을 실현하고, 서울을 넘어 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 로봇 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.