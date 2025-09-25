엑스와이지, '브레인X' 탑재 휴머노이드 공개한다

서비스 로봇 솔루션 기업 엑스와이지가 오는 30일 열리는 '서울AI로봇쇼'에서 자체 개발한 로봇 지능 구조 '브레인X(BrainX)'를 탑재한 휴머노이드를 공개한다.

서울AI로봇쇼는 30일부터 10월 2일까지 사흘간 서울 강남구 영동대로 코엑스 3층 C홀에서 열린다. 제2회 스마트라이프위크(SLW 2025)와 연계해 개최된다.

엑스와이지 브레인X가 적용된 유니트리 G1 휴머노이드 로봇 (사진=엑스와이지)

브레인X는 강화학습을 세부 행동 단위로 나눠 결합하는 구조로, 다양한 상황에 유연하게 대응할 수 있어 과제 성공률을 높일 수 있는 차세대 로봇 지능 체계다.

엑스와이지는 이를 탑재한 휴머노이드 로봇 '유니트리 G1'을 통해 K-팝 댄스 퍼포먼스를 선보이며 기술력을 시연한다.

회사는 이 밖에도 AI 로봇 카페 '바리스브루X'와 AI 아이스크림 로봇 '아리스', 라운지엑스 디저트를 함께 선보인다.