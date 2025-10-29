APEC CEO 서밋 "성장이 여전히 1순위…AI는 선택 아닌 생존 조건"

아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 글로벌 기업인들은 ‘성장’을 최우선 과제로 재확인하며 기술 혁신, 해외 확장, 인수합병(M&A)을 핵심 수단으로 제시했다. 공급망 재편과 규제 불확실성, 무역 갈등이 여전히 리스크로 지목된 가운데 인공지능(AI) 지속가능성 투자는 더 이상 선택이 아니라 생존 조건이라는 진단이 나왔다.

데이비드 힐 딜로이트 아태지역 CEO는 29일 경주 예술의전당에서 열린 APEC CEO 서밋에 참석해 '글로벌 경제 이슈와 직면과제'라는 주제로 발표하며 이같은 분석을 내놨다.

힐 CEO는 APEC 역내 18개 이상 경제권에서 1천200명 이상 CEO를 대상으로 한 ‘2025년 CEO 설문’ 결과를 공개하며 ▲성장 최우선 기조 ▲해외 확장 의지 ▲공급망 재편 ▲AI 투자 확대 ▲정책·규제 요구 변화 등을 핵심 흐름으로 제시했다.

데이비드 힐 딜로이트 아태지역 CEO (사진=뉴스1)

APEC CEO들의 기조는 '국내에는 자신감, 세계에는 신중'으로 요약된다. 응답한 APEC 기업 리더 10명 중 7명은 자사 실적에 대해 자신감을 보였지만, 글로벌 경제 전반에 대해선 절반 미만만이 낙관했다. 딜로이트는 이를 ‘확신 격차(certainty gap)’라고 규정했다.

그럼에도 성장은 여전히 1순위로 꼽혔다. 응답한 CEO 다수는 3년 뒤 자사 성장을 이끌 최우선 동력으로 ‘혁신과 신제품’을 지목했다. '기술 기반 성장이 주류가 된다'는 답변은 42%로, 현재(29%) 대비 크게 높아질 것으로 나타났다.

해외 사업 확대 의지도 여전하다. CEO 절반 이상은 국제 사업 규모가 ‘두 배’로 늘어날 것이라고 답했으며, 이 과정에서 인수합병(M&A) 거래가 아태지역 내에서 더 활발해질 것으로 전망했다. 특히 남미 기업의 경우 71%가 '비유기적 성장(M&A 등)을 투자하겠다'고 답해 공격적 확장 의지를 드러냈다. 에너지·자원, 바이오·헬스케어 산업군에서 M&A 기대가 특히 높았다.

매출의 지리적 축도 APEC 내부로 더 깊게 쏠릴 것으로 예상됐다. CEO들은 자사 매출·성장이 APEC 지역에서 나오는 비중이 현재 19%에서 향후 약 37% 수준까지 늘어날 것이라고 답했다. 자본 조달 환경도 개선 흐름으로 나타났다. 특히 소비재, 기술·미디어·통신(TMT) 업종은 AI 투자 흐름과 맞물려 '자본이 들어오고 있다'고 응답했다.

공급망 전략 ‘효율’서 ‘회복력’으로 전환...지속가능성 투자, 업종별 온도차

공급망은 ‘효율성’에서 ‘회복력'으로 전략 축이 옮겨가는 중이라는 평가다. 응답 기업 절반 이상은 조달처를 다변화하겠다고 밝혔고, 51%는 공급망의 디지털화·자동화를 추진 중이라고 답했다. 디지털 추적, 지역 허브 구축, 대체 조달 루트 확보 등 위기 대응형 공급망 구조로의 재편이 가속화되고 있다는 것이다.

정책·규제 환경은 성장의 촉매이자 동시에 제약으로 지목됐다. APEC 역내 CEO 절반 이상은 역내 규제·정책의 ‘조화’를 요구했다. 흥미로운 점은 절반가량의 CEO가 ‘디지털·데이터에 대해서는 지역 경계를 기준으로 한 더 강력한 규제’를 원한다고 답했다는 점이다. 동시에 CEO들은 '다자간 협정 확대가 필요하다'고 강조했다. 발표에 따르면APEC 역내 교역은 2006년 이후 두 배로 늘어났다.

지속가능성 투자는 지역별·업종별 편차가 컸지만, 전반적 확대 방향은 명확했다. CEO의 59%가 올해 지속가능성 관련 투자를 늘리겠다고 응답해 지난해(29%) 두 배 수준으로 뛰었다. 남미(76%), 동남아(69%), 동북아(68%) 등은 '지속가능성을 핵심 전략으로 인식하고 투자 확대'라고 답했지만 북미는 32%에 그쳤다. 업종별로는 에너지·자원, 바이오·헬스케어가 적극적인 반면, 전력소비가 큰 기술·미디어·통신 분야에서는 상대적으로 보수적이었다.

AI 투자는 이미 ‘실행 단계’로 진입했다는 분석도 제시됐다. 북미 CEO 60%는 AI 투자를 확대하겠다고 답했으며, 통신·미디어 분야에서는 이 비율이 70%까지 올랐다. APEC CEO의 60%는 'AI 투자에서 이미 실제 성과를 보고 있다'고 답해 AI는 거품이 아니라 가시적 성과 단계라는 인식을 드러냈다.

딜로이트는 APEC 지역 CEO들을 '비저너리 리얼리스트'라고 정의했다. 공격과 수비를 동시에 하고, 성장하면서도 비용을 깎고, 협력하면서도 경쟁하는 유형이라는 설명이다. 딜로이트는 이를 ‘확장적 회복탄력성’, 즉 변동성과 혼란을 기회로 전환하는 능력이라고 표현했다.

OECD 사무총장 “무역 블록화 아태 직격탄...GDP 5% 이상 깎일 수 있어”

한편 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장은 같은 세션에서 글로벌 거시 환경에 대해 “올해 상반기 세계 경제성장율은 3.2%로 예상보다 견조했다”면서도 “내년 성장률은 2.9%로 둔화될 전망이며, 무역 장벽 확대와 정책 불확실성 장기화가 하방 리스크”라고 진단했다.

그는 특히 공급망 블록화와 무역 분절화가 아태 지역에 가장 큰 타격을 줄 수 있다고 경고했다. 아태 지역은 중간재 교역 의존도가 높고 글로벌 가치사슬에 깊게 묶여 있기 때문이다.

그는 “자급 중심(리쇼어링)으로 생산거점을 무턱대고 국내 이전하는 방식은 오히려 세계 실질 GDP를 5% 이상 깎을 수 있다”며 “현실적인 해법은 탈편중과 현대화"라고 말했다. 즉 공급선을 한 나라에 과도하게 의존하지 않도록 다변화하고, 디지털 추적과 재고 전략, 중소기업의 글로벌 가치사슬 참여 확대, 통관·물류 규제 정비 등으로 회복탄력성을 쌓자는 제언이다.

코만 사무총장은 또 AI가 향후 10년간 세계 노동생산성 증가율을 연간 0.2~0.4%p까지 끌어올릴 잠재력이 있다고 평가했다. 다만 그 혜택이 대기업에만 집중되지 않도록 중소기업의 AI 접근성, 인력 역량, 연결성(인프라) 확보가 필수라고 강조했다.

관련기사

그는 글로벌 조세 협력 역시 핵심 의제로 꼽았다. 글로벌 최저한세 체계 등 다자 조세 협력은 기업들에 '투자 가능한 예측성'을 주고, 이중과세·무과세 문제를 막으며, 각국이 일방 규제로 맞서는 악순환을 줄일 수 있다는 설명이다.

코만 사무총장은 “우리는 복잡한 환경 속에 있지만, 정책 도구는 존재한다”며 “공급망을 더 튼튼하게 만들고, AI 생산성 효과를 현실화하고, 조세 협력으로 예측 가능성과 안정을 높이면 기업은 투자하고 혁신하고 성장할 수 있다”고 말했다. 그는 “결국 핵심 키워드는 협력”이라고 강조했다.