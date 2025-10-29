당근, 고용노동부와 ‘출근길 발걸음 기부’ 캠페인

당근이 고용노동부와 함께 내달 18일까지 3주간 ‘출근길 발걸음 기부’ 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인은 고용노동부가 지난달 발표한 ‘일자리 첫걸음 보장제’를 계기로, 당근의 ‘동네걷기’ 서비스와 협업해 기획된 사회공헌 활동이다. 이용자가 동네걷기를 통해 자신의 걸음을 기부하고, 참여자들의 총 기부 걸음 수가 1천만 걸음을 넘어서면 고용노동부가 사회초년생에게 응원 메시지와 선물을 전달한다.

선물을 받는 사회초년생은 고용노동부 유튜브 캠페인 공식 영상에 남긴 사연 댓글 중 추첨을 통해 결정되며 사연 속 주인공에게 러닝화가 선물된다. 누구나 주변의 사회초년생을 응원하는 댓글을 남길 수 있다.

당근 동네걷기는 이용자가 출근길, 산책 등 평소 생활 속에서 걷는 걸음으로 자연스럽게 동네를 탐색하고, 동네 가게를 방문하거나 후기를 남기며 리워드를 받을 수 있는 서비스다. 이러한 서비스의 특성과 일자리 첫걸음 보장제의 의미를 살려 “내가 걷는 걸음이 누군가의 새로운 출발을 응원한다”는 의미를 더했다.

참여 방법은 간단하다. 당근 앱의 동네지도 탭에서 자신의 걸음 수가 표시된 숫자를 클릭하면 ‘취업 준비 청년 응원하기’ 섹션을 확인할 수 있다. 걸음 수는 별도의 앱 실행 없이도 스마트폰 센서를 통해 자동으로 기록되며 ‘오늘 걸은 걸음 수 기부하기’를 누르면 자동으로 참여가 완료된다.

당근 관계자는 ”이번 협업을 통해 이용자들의 평범한 발걸음이 사회초년생에게는 든든한 응원으로 전해지길 바란다”며, “앞으로도 누구나 일상 속에서 쉽게 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

고용노동부 관계자는 “이번 협업은 출근길 등 일상의 발걸음이 사회초년생의 새로운 출발을 응원하는 상징적인 첫걸음으로 이어진다는 점에서 의미가 크다”며, “‘일자리 첫걸음 보장제’를 통해 대한민국 청년들을 위한 실질적인 정책을 펼쳐나가겠다”라고 말했다.