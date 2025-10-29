노브랜드 버거, 쓱데이 기념 ‘골든 카츠 버거’ 2종 출시

신세계푸드가 운영하는 노브랜드 버거는 신세계그룹 최대 쇼핑축제인 ‘2025 대한민국 쓱데이’를 맞아 돈가스를 활용한 신메뉴 ‘골든 카츠 버거’ 2종을 선보인다고 29일 밝혔다.

오는 30일 출시되는 ‘골든 카츠 버거’는 돈가스를 버거에 접목해 개발했다. 카츠 패티에 겨자마요 소스와 돈가스 소스, 양파와 양상추 등 신선한 채소를 담았다.

함께 출시하는 ‘골든 모짜 카츠 버거’는 모짜렐라 치즈를 더해 고소한 맛을 더욱 강조했다.

골든 카츠 버거 포스터. (제공=신세계푸드)

쓱데이 행사 기간 노브랜드 버거 앱을 통해 ‘골든 카츠 버거’와 ‘골든 모짜 카츠 버거’ 신메뉴 2종을 구매 후 이벤트에 응모한 고객에게 추첨을 통해 NBB 순금 코인 1돈(5명), NBB 1만원 금액권(50명)을 증정한다.

앱에서 ‘골든 카츠’, ‘골든 모짜 카츠’ 단품을 구입한 고객에게 무료 세트업 혜택도 제공한다.

신세계푸드 관계자는 “노브랜드 버거 만의 메뉴 경험을 제공하기 위해 남녀노소 모두가 좋아하는 고소한 돈가스를 접목한 신메뉴를 쓱데이 기념으로 선보인다”며 “노브랜드 버거는 지속적인 신메뉴 출시로 차별화된 맛과 합리적인 가격 두 가지를 다 갖춘 차별화된 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 신세계푸드는 쓱데이 행사를 맞아 이마트와 SSG닷컴 등에서 다양한 할인 행사를 펼친다.

다음 달 5일까지 이마트 내 베이커리에서는 빅사이즈의 ‘쓱단팥빵(10개입)’을 8천980원에 판매하며, 다음 달 2일까지 18인치(45cm) 패밀리 사이즈 ‘소시지&포테이토 피자’를 6천원 할인한다.

SSG닷컴에서는 ▲올반키친 얇은피 인생 왕교자 ▲올반 인생 왕교자 김치 ▲호텔컬렉션 에센셜 호만두 짬뽕 왕교자 ▲호텔컬렉션 에센셜 호만두 명란 왕교자 ▲쉐프컬렉션 호만두 갈비만두 등 만두 5종을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.