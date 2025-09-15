노브랜드 버거, ‘NBB 어메이징 감바스 버거’ 출시

신세계푸드는 전국 노브랜드 매장에서 가을 시즌 한정 메뉴로 새우를 활용한 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’ 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.

이날 출시된 ‘NBB 어메이징 감바스’는 가을 제철 식재료인 새우를 활용해 스페인 요리인 ‘감바스 알 아히요’를 버거로 재해석한 제품이다.

‘NBB 어메이징 감바스 새우’는 새롭게 개발한 새우패티에 탱글한 식감의 통새우와 특제 감바스 소스, 다양한 토핑이 더해져 감바스 특유의 풍미를 담았다. ‘NBB 어메이징 감바스 베이컨’은 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’에 베이컨을 더해 감칠맛을 높인 것이 특징이다.

NBB 어메이징 감바스 포스터. (제공=신세계푸드)

노브랜드 버거는 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’ 출시를 기념해 스페인을 여행할 수 있는 여행권 추첨 행사와 무료 세트업 증정 등 행사를 진행한다.

오는 30일까지 2주 동안 NBB 앱에서 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’ 2종을 구입한 고객을 대상으로, 추첨을 통해 ▲스페인 여행권(2명) ▲NBB 금액권 1만원(10명) ▲NBB 어메이징 감바스 새우 세트 무료 교환권(20명)을 증정한다.

행사 기간 단품 구입 고객에게는 감자튀김과 음료를 무료로 즐길 수 있는 세트업 혜택을 제공한다.

신세계푸드 관계자는 “가을 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 새우패티에 통새우까지 더한 신메뉴를 두번째 어메이징 버거로 준비했다”며 “노브랜드 버거 대표 상품으로 자리잡은 어메이징 더블 버거의 인기를 이어 가을시즌 동안 대표 새우버거 메뉴가 될 것이라 기대한다”고 말했다.