노브랜드 버거, ‘어메이징 감바스 버거’ 출시 한 달 만에 20만개 팔려

신세계푸드가 운영하는 노브랜드 버거는 신메뉴 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’가 일 평균 7천개 가량 팔리며 출시 한 달 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다고 21일 밝혔다.
해당 제품은 새우를 활용한 스페인 요리인 ‘감바스 알 아히요’를 버거로 재해석해 선보인 가을 시즌 한정 신메뉴로 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’와 ‘NBB 어메이징 감바스 베이컨’ 2종이다.
판매량은 올해 선보인 노브랜드 버거 메뉴 가운데 어메이징 더블에 이어 두번째로 높았다.
이에 노브랜드 버거는 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’ 판매 기간을 다음 달 27일까지 1달간 연장하기로 했다.
신세계푸드는 “노브랜드 버거가 선보인 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’는 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 고객 호응이 높다”며 “노브랜드 버거는 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 신메뉴를 지속 선보일 예정”이라고 말했다.