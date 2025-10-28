교촌치킨, 변우석 브로마이드 증정 행사 진행

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 브랜드 모델 변우석 브로마이드 증정 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.

교촌은 지난해 10월부터 배우 변우석을 브랜드 모델로 발탁해 활동 중이다. 변우석은 교촌의 창립연도와 같은 1991년생으로, 브랜드와 인연이 깊다고 회사는 설명했다.

이번 행사는 ‘변우석의 시크릿 모먼트 시즌3’ 콘셉트로 진행되는 세 번째 굿즈 프로모션이다. 앞서 공개된 포토카드와 키링이 고객들에게 큰 호응을 얻은 데 이어, 이번에는 고급 UV 코팅 브로마이드로 구성품의 완성도를 높였다. 브로마이드에는 변우석 특유의 부드럽고 따뜻한 매력을 담아 소장 가치를 높였다.

교촌치킨 브랜드 모델 배우 변우석.(사진=교촌에프앤비)

브로마이드는 치킨, 사이드, 음료 등 전 메뉴 포함 2만5천원 이상 구매 고객 중 수령을 희망하는 고객에게 선착순 증정되며, 배달·포장·홀 이용 고객 모두 참여할 수 있다. 단, 수량 소진 시 조기 종료된다.

교촌은 이번 이벤트를 통해 브랜드와 모델 간의 감성적 시너지를 강화하고, 고객과의 소통형 굿즈 마케팅을 지속 확대할 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “매번 뜨거운 성원을 보내주신 고객 덕분에 세 번째 굿즈 이벤트를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 고객과 함께 즐길 수 있는 다양한 행사 이어가며 브랜드 경험을 넓혀 나가겠다”고 말했다.