bhc, 태국 13호점 ‘오픈런’ 행렬…K-치킨 대표 브랜드로 자리매김

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 지난달 태국 방콕에 문을 연 13호점 ‘센트럴 핀클라오점’이 오픈 한 달 만에 ‘오픈런’ 행렬을 기록하며 태국 내 K-치킨 대표 브랜드로 확고히 자리잡았다.

28일 회사에 따르면 지난달 방콕 시내 대형 쇼핑몰 센트럴 플라자 핀클라오에 문을 연 이 매장은 약 25평 규모, 36석의 좌석을 갖춘 풀 다이닝 형태로 운영 중이다. bhc 특유의 옐로우톤 인테리어와 편안한 공간 구성으로 가족, 친구, 연인 등 다양한 고객층이 식사와 대화를 함께 즐길 수 있는 공간으로 호응을 얻고 있다.

오픈 이후 한 달간 가장 많이 판매된 메뉴는 뿌링클이었다. 국내를 넘어 태국에서도 ‘시즈닝 치킨’의 대명사로 자리 잡으며 K-푸드의 인기를 재확인했다. 특히 현지의 습한 기후에서도 바삭한 식감을 유지할 수 있도록 개발한 크리스피 뿌링클이 상위 판매 메뉴에 올랐고, 닭 연골과 껍질을 활용한 뿌링클 치킨 스킨, 뿌링클 치킨 조인트 등 현지 특화 메뉴도 큰 호응을 얻고 있다.

bhc 태국 13호점 전경.(사진=다이닝브랜즈그룹)

이 밖에도 맛초킹, 골드킹, 레드킹 등 bhc 대표 치킨 메뉴와 함께 떡볶이, 김치볶음밥 등 한식 메뉴가 인기를 끌며 K-푸드 열풍을 이끌고 있다.

bhc는 지난해 태국 최대 배달 플랫폼과 독점 계약을 체결해 배달 전용 매장도 운영 중이다. 주택가·오피스·대학가를 중심으로 주문량이 꾸준히 증가하며 태국 배달 시장에서도 안정적인 성장을 이어가고 있다. 회사는 향후 배달 매장 수를 점진적으로 확대해 고객 접점을 넓힐 계획이다.

bhc 관계자는 “13호점을 포함한 태국 매장들의 성과는 현지 입맛을 고려한 메뉴 개발과 접근성 높은 입점 전략 덕분”이라며 “오는 12월에는 국내에서 큰 인기를 얻고 있는 ‘콰삭킹’을 태국에서도 선보여 K-치킨의 글로벌 위상을 한층 높이겠다”고 밝혔다.

한편 bhc는 2024년 태국 시장 진출 이후 1년여 만에 14호점까지 오픈하며 빠른 성장세를 이어가고 있다. 내년 초에는 15호점 오픈을 앞두고 있으며, 차별화된 메뉴 품질과 현지화 전략을 통해 안정적인 매출 성장과 브랜드 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있다.